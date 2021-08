El 92% de los españoles desconoce qué hacer con las criptomonedas, según Arnau Ramió

Las DEFI (Finanzas Descentralizadas) se configuran como la opción más rentable de hoy en día, frente a las finanzas tradicionales, cuyos tipos de interés están en mínimos. Cada vez más usuarios demandan formación para operar en finanzas cripto porque les permite acceder sin intermediarios a inversiones más interesantes

A pesar de llevar más de 10 años en el mercado, las criptomonedas siguen siendo uno de los conceptos más desconocidos entre los españoles. Por eso hoy en día es una de las formaciones que más interés suscita entre los usuarios. Arnau Ramió es uno de los mayores jóvenes talentos españoles del mercado de las criptomonedas y lidera alguno de los proyectos más importantes de la economía digital y explica: "La inversión en criptomonedas ha llegado para quedarse. Un nuevo sistema de finanzas descentralizadas, DeFi, que cada vez capta más interesados entre grandes multinacionales, inversores profesionales y particulares". Por este motivo Ramió acaba de crear la primera academia profesional especializada en formación cripto. Un punto de referencia para aquellos usuarios que quieren acceder a DeFi para poder obtener rentabilidades muy superiores a las que el sistema tradicional de finanzas está ofreciendo en estos momentos. "En esta academia vuelco toda la experiencia que he adquirido en los últimos años como experto en DeFi, pero también en la creación de múltiples negocios todos relacionados con la economía digital, las criptomonedas y las finanzas descentralizadas", explica Arnau Ramió. La clave del éxito de este modelo de inversión digital reside en tres pilares: por un lado la tecnología blockchain, transparente y como modelo de garantía, por otro lado el concepto en sí que elimina cualquier tipo de intermediario, ya sea en forma de Estado, organismo o entidad bancaria y por último la alta rentabilidad que las DeFi están ofreciendo en estos momentos. Y es que el DeFi es un concepto de finanzas e inversión que utiliza redes descentralizadas y cadenas de bloques para transformar los productos financieros tradicionales en un sistema de financiación sin intermediarios entre usuarios. Básicamente el usuario puede crear una aplicación para almacenar y administrar activos digitales utilizando la tecnología blockchain. Esta aplicación está configurada para que cuando se cumplan los requisitos pre configurados y se venza el contrato firmado previamente, la cadena de bloques vuelva automáticamente a su dueño con los datos correctos. Llevado a la práctica, los usuarios se convierten en los bancos, pueden conceder préstamos a otros usuarios, invertir en ellos, y cuando se cumple el contrato firmado (smart contract) gracias a la propia tecnología blockchain todo el proceso vuelve al usuario. Cualquiera puede crear, adaptar o construir un producto DeFi. Sólo se necesita acceso a la red para poder acceder a las plataformas de inversión y empezar a operar en ellas. Se opera a nivel mundial y las acciones son inmediatas en cualquier lugar del planeta. Esto permite acceder a una red de inversión global. "A pesar de la revolución que supone es novedoso sistema de finanzas e inversión a nivel global, más del 90% de los españoles desconoce qué y cómo puede operar en el DeFi" explica Arnau Ramió. El hecho de que sean las DeFi sean descentralizadas, es decir, que nadie las pueda manipular, hace que, por ejemplo, no haya un banco central que pueda imprimir dinero sin control, y que esto lleve a un escenario de tipos de interés muy bajos, casi 0, como el que se tiene en nuestros días. De esta forma, la rentabilidad que alguien puede conseguir por sus ahorros en DeFi es muy superior al que el sistema financiero tradicional ofrece a día de hoy. Esto ha llevado a que, en los últimos meses, el interés por este tipo de inversiones alternativos al sistema bancario tradicional ha aumentado exponencialmente. Desde su academia online, Arnau Ramió imparte su formación a más de 300 alumnos. En los últimos meses ha experimentado un aumento de alumnos debido al creciente interés en operar en el mercado descentralizado DeFi. Revalorización x1000 del Bitcoin A pesar de que algunas noticias se empeñan en generar dudas acerca de esta moneda digital por puntuales descensos de su valoración, desde que nació el Bitcoin ha funcionado sin errores y ha pasado de valer 0,025 euros a más de 34.338,69 euros en 11 años. En los últimos dos años, las finanzas descentralizadas no han parado de crecer en número de usuarios y en inversión. Sólo en 2020 se multiplicó por 6 el valor de los activos dentro de este sistema DeFi. "La inversión en cripto no es el futuro, es el presente. Son miles las empresas y los usuarios particulares que cada día operan en este mercado descentralizado y cada vez más usuarios se forman para comprender el funcionamiento y poder invertir por su cuenta en él", concluye Arnau Ramió.

