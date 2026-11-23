(Información remitida por la empresa firmante)

- Autocontrol da la razón a J. García-Carrión y confirma el carácter engañoso del anuncio de televisión de Viña Albali Reserva, de Félix Solís Avantis

El anuncio debe rectificarse al infringir el principio de veracidad que impone la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria.

El Pleno del Jurado de Autocontrol, en su resolución de 17 de noviembre de 2026, desestima el recurso de alzada de Félix Solís Avantis y confirma que el liderazgo en ventas que el anuncio proclama no está acreditado respecto del vino Viña Albali Reserva, único que el anuncio muestra.

El texto íntegro de la resolución está disponible en la base de resoluciones de Autocontrol: https://www.autocontrol.es/autocontrol/organizacion/jurado-d...

Conforme a la resolución, la publicidad es apta para inducir a error a los consumidores, y es precisamente esa aptitud "la que determina el carácter engañoso de la publicidad". Con ello queda confirmado que el anuncio infringe la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria, que recoge el principio de veracidad, y también el pronunciamiento que insta a Félix Solís Avantis a su rectificación. La decisión agota las instancias del sistema de autorregulación publicitaria.

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