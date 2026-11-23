Cierre BRAVA Awards - Fundación BRAVA

(Información remitida por la empresa firmante)

Los premios contemplan 15.000 USD en premios de adquisición y dos residencias artísticas internacionales de ocho semanas, con pasajes, alojamiento, espacio de trabajo y materiales. La convocatoria ha recibido 313 inscripciones de 49 países, consolidándose como una plataforma internacional de oportunidades para el talento emergente. Fundación BRAVA busca impulsar el talento artístico joven, facilitar el acceso de las nuevas generaciones al arte y acercar la creación contemporánea a la sociedad

Madrid, 23 de noviembre de 2026.- Con la convocatoria ya finalizada, los BRAVA Awards han recibido 313 inscripciones de artistas emergentes procedentes de 49 países. La respuesta refleja el interés internacional por la iniciativa y su capacidad para conectar distintas realidades culturales y geográficas. Integrados en el programa de Artes Visuales de Fundación BRAVA, los premios buscan impulsar el talento de las nuevas generaciones, facilitar su acceso al arte y generar oportunidades para que el conjunto de la sociedad descubra y disfrute de la creación contemporánea.



Los BRAVA Awards son, además, el primer concurso de estas características en la historia del país y aspiran a convertirse en una plataforma de referencia para la proyección internacional del talento emergente.



El grupo de edad más numeroso es el de 19 a 25 años, que representa el 52,4% de la participación analizada. Le siguen los artistas de entre 26 y 29 años (33,9%), mientras que el 8,1% tiene 30 años y el 5,6% supera esa edad.



"Creemos que el arte debe estar al alcance de todos y que el talento joven necesita espacios y oportunidades para desarrollarse. Con los BRAVA Awards queremos acompañar a una nueva generación de artistas y acercar sus obras a los jóvenes y al conjunto de la sociedad, creando nuevas formas de descubrir, conectar y disfrutar del arte. La respuesta internacional nos anima a seguir trabajando en esa dirección", señala Adrián Cheb Terrab, fundador de Fundación BRAVA.



La convocatoria refuerza así el papel de los BRAVA Awards como plataforma de apoyo al talento emergente. Más allá del reconocimiento artístico, ofrecen recursos, experiencias y oportunidades para impulsar las trayectorias de los participantes y estrechar la relación entre el arte y la sociedad.



Cuatro premios de adquisición y dos residencias artísticas internacionales

Los BRAVA Awards buscan acompañar a los artistas emergentes en su desarrollo profesional mediante oportunidades que trascienden el reconocimiento. Los cuatro premios de adquisición suman una dotación económica de 15.000 USD e incluyen dos residencias artísticas internacionales de ocho semanas.



Las residencias permiten a los artistas seleccionados desarrollar su práctica en un entorno internacional y profundizar en sus proyectos con los recursos necesarios. Ambas cubren los pasajes y el alojamiento, y ofrecen un espacio de trabajo y los materiales necesarios durante la estancia.



Los premios se distribuirán en cuatro categorías:



• Primer Premio Adquisición: dotado con 5.000 USD e incluye una residencia artística internacional de ocho semanas.



• Premio Nacional Uruguayo: dotado con 5.000 USD e incluye una residencia artística internacional de ocho semanas. Está dirigido exclusivamente a artistas uruguayos nativos.



• Segundo Premio Adquisición: dotado con 3.000 USD.



• Tercer Premio Adquisición: dotado con 2.000 USD.





Con estas distinciones, Fundación BRAVA quiere ofrecer al talento joven espacios para desarrollar su creatividad, compartir su trabajo y establecer conexiones que impulsen su crecimiento y proyección internacional.



Un ecosistema de alianzas para impulsar la cultura y el talento

Fundación BRAVA cuenta con el apoyo de empresas y organizaciones aliadas que comparten su visión y compromiso con la generación de oportunidades y el impulso de iniciativas culturales y sociales.



Entre ellas se encuentran Movistar Perú, Casa Vicens, Edenor, Integra Capital, MoraBanc, Banco Macro y Fundación Kunayan. Su colaboración amplía la proyección de la Fundación y conecta sectores y territorios en torno a iniciativas que ponen en valor el talento, la cultura, la innovación y el compromiso social.



Punta del Este acogerá la final de los BRAVA Awards el 3 de enero de 2027

Tras el cierre de la convocatoria, comienza el proceso de selección de los artistas participantes.



La final de los BRAVA Awards se celebrará el 3 de enero de 2027 en Punta del Este (Uruguay). El encuentro reunirá a representantes del ámbito cultural, artístico e institucional para reconocer el talento emergente y dar visibilidad a los proyectos seleccionados.



A través de los BRAVA Awards, Fundación BRAVA reafirma su propósito de impulsar a una nueva generación de creadores, facilitar el acceso al arte y acercar la cultura y la creación artística a la sociedad.

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