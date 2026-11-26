Casi 4 de cada 10 contratos de Navidad son de hostelería; Estos son los perfiles que más se buscan - HOTURIS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2026.- Bares, restaurantes y empresas de catering buscan sobre todo camareros que ya sepan moverse en una sala.

Casi 4 de cada 10 contratos de la campaña de Navidad los firma la hostelería. Así lo recogen las últimas previsiones de contratación publicadas por Randstad, que para la Navidad de 2025 calculaban 452.950 contratos en España, un 4,7% más que el año anterior. De ellos, 174.190 eran de hostelería: el 38,4?l total. Ningún otro sector generaba tanto empleo en esas fechas. Tampoco crecía tanto (un 12,4%). Hoturis, escuela de formación online especializada en hostelería y turismo, ha analizado qué perfiles buscan ahora los establecimientos y cómo pueden prepararse quienes quieren conseguir un puesto en plena temporada alta.

Por qué la Navidad dispara la contratación en hostelería

Para Randstad, la campaña empieza con el Black Friday y termina con las rebajas de enero. Son pocas semanas, pero muy intensas. Se juntan las cenas de empresa, las comidas familiares, Nochebuena y Nochevieja con las calles llenas de gente que sale a hacer sus compras. Bares, restaurantes, hoteles y salones de eventos reciben más reservas de las que su equipo habitual puede atender, así que necesitan un refuerzo de plantilla.

Muchos de estos contratos de Navidad son de trabajo temporal. Se concentran en fines de semana, festivos y cena.

Qué perfiles buscan bares y restaurantes esta Navidad

El camarero está entre los puestos más demandados de la campaña, según Randstad. Y no vale cualquiera. Los locales prefieren a quien ya domina el servicio de sala: servir mesas con agilidad, trabajar en barra o sacar un menú cerrado para un grupo grande. Quien quiera trabajar de camarero en Navidad partirá con ventaja si demuestra estas competencias:

Trabajo en equipo. Sala, barra y cocina tienen que ir coordinadas para que los platos salgan a tiempo y ninguna mesa se quede esperando.

Resolución de incidencias. Una reserva duplicada, un plato que tarda o un cambio de última hora en el menú de grupo. El cliente no debería notar nada.

Adaptación a los picos de trabajo. Hay noches en las que el local se llena y coinciden varios servicios. Ahí hay que mantener el ritmo sin descuidar al cliente.

Puestos de cocina, eventos y catering en Navidad

En cocina también crecen los equipos. Se buscan ayudantes de cocina, cocineros de partida y personal de office acostumbrados a trabajar con mucho volumen. La mise en place tiene que estar lista con antelación, porque los menús cerrados para mesas grandes salen en tiempos muy ajustados.

Las cenas de empresa disparan además la demanda en eventos, cocina y catering. Se celebran en hoteles, fincas, salones y hasta en las propias oficinas. Para cubrirlas, las empresas de eventos contratan camareros de banquetes, personal de montaje y desmontaje y equipos de catering dispuestos a trabajar de noche, en fin de semana y cada día en un sitio distinto.

Por qué piden experiencia en la campaña de Navidad

Los locales van a pleno rendimiento desde el primer día. Quien llega nuevo no tiene semanas para adaptarse, y por eso se valora tanto a quien ya sabe cómo funciona una sala o una cocina y puede incorporarse sin frenar el servicio. “En Navidad no hay tiempo para enseñar a nadie desde cero”, explican desde Hoturis. Los profesores de la escuela lo concretan: “Quien entra a reforzar un equipo tiene que saber llevar una bandeja, cobrar una mesa y moverse por la sala desde el primer turno”.

Consejos para encontrar trabajo en hostelería esta Navidad

Moverse pronto. Muchos locales cierran sus refuerzos antes de las primeras cenas de empresa. Lo mejor es enviar el currículum y pasarse por los establecimientos en las primeras semanas de campaña.

Ajustar el currículum al puesto. La experiencia en sala, barra, banquetes o cocina debe ir arriba. Los idiomas suman, y tener disponibilidad en fines de semana y festivos, todavía más.

Acreditar la formación. Un curso de camarero o de cocina y el certificado de manipulador de alimentos demuestran que el candidato conoce el oficio y las normas básicas de higiene.

“En la entrevista, demuestra que conoces el trabajo: explica cómo organizarías una mesa de doce comensales o qué harías si la cocina se retrasa. Eso convence más que decir que aprendes rápido”, recomiendan los profesores de Hoturis.

La campaña de Navidad como primer paso para Semana Santa y verano

Lo que se aprende en diciembre sirve después. Un contrato de Navidad en un restaurante, un hotel o una empresa de catering deja una referencia reciente en el currículum justo antes de Semana Santa y verano, cuando la hostelería vuelve a necesitar refuerzos.

Los contactos también cuentan. Los responsables de sala y cocina suelen tirar de gente que ya ha trabajado con ellos. Quien cumple con los turnos, encaja en el equipo y responde bien cuando aprieta el trabajo tiene muchas papeletas para recibir otra llamada en primavera, o incluso una oportunidad de empleo en hostelería más larga.

La contratación en hostelería vuelve a marcar la campaña de Navidad. Según Randstad, el sector reúne casi 4 de cada 10 contratos y es el que más crece. El perfil más buscado es el camarero con experiencia en servicio de sala, y detrás llegan los refuerzos de cocina y catering para cenas de empresa y celebraciones de fin de año. En la selección pesa mucho la experiencia, igual que saber trabajar en equipo y aguantar los picos de trabajo. Y una buena campaña navideña abre la puerta a Semana Santa y verano.

Sobre Hoturis

Hoturis, escuela de formación online especializada en hostelería y turismo, imparte cursos, expertos y másteres de servicio de sala, cocina, dirección hotelera, enología, protocolo o wedding planner, entre otras áreas. Para quienes quieren trabajar en sala ofrece el Curso Superior de Camarero Profesional.



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