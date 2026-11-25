entrega de los Premios MC MUTUAL Antonio Baró - COPISA

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha sido galardonada en la 25.ª edición de los Premios 'Antonio Baró', que reconocen la excelencia y el compromiso con la prevención de riesgos laborales

Madrid, 25 de noviembre de 2026.- COPISA, empresa especializada en la construcción y el mantenimiento de infraestructuras, ha sido distinguida en la 25.ª edición de los Premios MC MUTUAL 'Antonio Baró' a la Prevención de Riesgos Laborales por su compromiso con la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y por la aplicación de una política eficaz de prevención.



Este reconocimiento pone en valor la cultura preventiva de COPISA, basada en la anticipación de riesgos, la formación especializada y la mejora continua de las condiciones laborales, con el bienestar y la protección de las personas como prioridades fundamentales.



Es la segunda vez que COPISA recibe este galardón, tras haber sido premiada en 2006. "Volver a recibir este reconocimiento tras haberlo ganado ya en 2006 es un orgullo y un impulso. Reconoce el compromiso de todas las personas de la organización y, a la vez, nos anima a seguir avanzando", explica Montse Tribó, responsable del Servicio de Prevención de COPISA.



"Nuestros próximos retos en esta materia son consolidar el objetivo de cero accidentes; seguir incorporando la innovación y la digitalización manteniendo el factor humano en el epicentro; contribuir al impulso del bienestar y la salud mental; así como continuar avanzando en la adaptación al cambio climático y a la diversidad de las plantillas", añade Tribó.



Para COPISA, la prevención de riesgos laborales constituye un valor estratégico y un compromiso fundamental. La compañía apuesta por la formación continua, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora constante de sus procesos. Además, promueve un modelo de trabajo basado en la colaboración y en la aplicación de estándares comunes de seguridad, haciendo partícipes a las empresas colaboradoras del mismo nivel de exigencia y compromiso con la protección de las personas.



La edición de este año coincide con una doble celebración: el 25.º aniversario de los Premios 'Antonio Baró' y los 125 años de trayectoria de MC MUTUAL, estrechamente vinculada a la evolución de la protección social y la prevención de riesgos laborales en España.



Sobre los Premios MC MUTUAL 'Antonio Baró'

Los Premios MC MUTUAL 'Antonio Baró' a la Prevención de Riesgos Laborales se crearon en 2001 en memoria de quien fue presidente de Mutual Cyclops durante 14 años y destacó por su compromiso con la seguridad y la mejora de las condiciones de trabajo.



En sus 25 ediciones, el certamen ha recibido más de 1.000 candidaturas y ha reconocido 150 proyectos por su contribución a la prevención de riesgos laborales.



Sobre COPISA

COPISA es un grupo empresarial con 67 años de experiencia, referente en construcción sostenible, infraestructuras, construcción industrial, rehabilitación y eficiencia energética. Con sede en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha desarrollado proyectos en Europa, Norte de África, Centroamérica y Sudamérica. La compañía apuesta por la innovación y la sostenibilidad para mejorar la calidad de vida de las personas y proteger el medioambiente, integrando los criterios ESG en su modelo de negocio.

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