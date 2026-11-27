Despido disciplinario: las claves para impugnarlo ante el incremento de casos en España - Ricardo Giner Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre

El despido disciplinario ocupa un lugar destacado entre las causas de extinción contractual en España. Según los datos de bajas de la Seguridad Social correspondientes a 2025, se registraron 948.993 despidos, de los cuales 484.324 se encuadraron en la categoría que agrupa los despidos disciplinarios individuales y los improcedentes, lo que representa más del 51 % del total. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de conocer las garantías legales que protegen a los trabajadores y las vías disponibles para impugnar una decisión empresarial. Recibir una carta de despido disciplinario no significa que los hechos atribuidos al trabajador estén necesariamente acreditados ni que la decisión empresarial se ajuste a derecho. Despachos especializados en derecho laboral, como Ricardo Giner Abogados, centran parte de su actividad en analizar estas circunstancias y defender los intereses de los trabajadores mediante las correspondientes vías de impugnación.

El aumento de los despidos disciplinarios y sus requisitos legales

El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores establece que esta modalidad de despido debe fundamentarse en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Entre las causas contempladas figuran las faltas reiteradas e injustificadas de asistencia, la desobediencia, el abuso de confianza y la disminución continuada y voluntaria del rendimiento laboral.

La existencia de un incumplimiento debe valorarse atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso y a la proporcionalidad de la medida adoptada. Además, la empresa debe comunicar por escrito los hechos que motivan su decisión y la fecha en la que se hará efectiva.

A estos requisitos se añade un cambio jurisprudencial relevante. Desde noviembre de 2024, el Tribunal Supremo exige, con carácter general, que la empresa conceda al trabajador la oportunidad de defenderse de las acusaciones antes de formalizar el despido, salvo que razonablemente no pueda exigirse dicho trámite. La revisión de estos elementos resulta determinante para establecer si existen motivos para impugnar la decisión empresarial, tanto por la falta de acreditación de los hechos como por posibles defectos formales.

Las claves para impugnar un despido disciplinario

Uno de los aspectos más importantes es el plazo disponible para actuar. El trabajador cuenta con 20 días hábiles desde la fecha efectiva del despido para impugnarlo. Con carácter general, el procedimiento comienza con la presentación de una papeleta de conciliación laboral, que suspende el cómputo de dicho plazo. Conservar la carta de despido, el contrato, las comunicaciones mantenidas con la empresa y cualquier documentación que permita esclarecer los hechos puede resultar fundamental para preparar la defensa.

Si no se alcanza un acuerdo durante la conciliación, la controversia puede trasladarse a los juzgados de lo social. Corresponderá a la empresa acreditar los incumplimientos alegados, mientras que el órgano judicial determinará si el despido es procedente, improcedente o nulo. La declaración de improcedencia puede dar lugar a una indemnización o a la readmisión del trabajador, según las circunstancias legalmente previstas. La nulidad, por su parte, comporta generalmente la readmisión y el abono de los salarios dejados de percibir.

Desde Ricardo Giner Abogados, el abordaje jurídico del despido disciplinario comprende el estudio individualizado de los hechos, la documentación y las garantías laborales aplicables. Ante el incremento de casos registrado en los últimos años, conocer los derechos del trabajador y actuar dentro de los plazos establecidos resulta esencial para garantizar que una decisión empresarial pueda someterse a revisión judicial con las debidas garantías.

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