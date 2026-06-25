FCC avala su modelo de negocio y crecimiento internacional en su Junta General de Accionistas 2026

Junta General de Accionistas 2026 - FCC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio de 2026.-

Durante el desarrollo de la Junta, se aprobaron la distribución de un dividendo en efectivo de 0,50 euros brutos por acción, con cargo a prima de emisión, así como las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes al ejercicio 2025.

La Junta General de Accionistas de FCC ha aprobado en su reunión, celebrada esta tarde en Madrid, todos los puntos del orden del día, entre ellos la distribución de un dividendo en efectivo de 0,50 euros brutos por acción, con cargo a prima de emisión, así como las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes al ejercicio 2025.



La Junta ha estado presidida por Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC, quien en su intervención ante los accionistas ha destacado que "bajo el liderazgo del ingeniero Carlos Slim, el Grupo FCC continúa consolidándose como un referente internacional en servicios medioambientales, la gestión integral del ciclo del agua, así como en la construcción y gestión de infraestructuras. Actividades en las que la sostenibilidad constituye un elemento diferencial y una ventaja competitiva".



Asimismo, la presidenta ha puesto en valor las principales fortalezas de la compañía, destacando que "la experiencia, la disciplina financiera, la seguridad y salud, el respeto al medioambiente, la ética e integridad, así como la calidad y la innovación, constituyen los pilares sobre los que se asienta FCC, todos ellos impulsados y materializados por nuestros más de 72.000 profesionales en más de 25 países, que constituyen nuestro mayor valor".



Por su parte, Pablo Colio, consejero delegado de FCC, ha repasado en su presentación los resultados obtenidos por el Grupo FCC y por sus áreas de negocio durante 2025, que reflejan la solidez del modelo de negocio y su capacidad de adaptación en un entorno internacional complejo y exigente. En este sentido, ha señalado que "la evolución del Grupo FCC en 2025 refrenda la solidez de nuestro modelo de negocio diversificado, con potencial de seguir generando valor".



El consejero delegado ha destacado asimismo que la actividad del Grupo cobra una relevancia creciente en el contexto actual, subrayando que "nuestra labor no solo consiste en prestar servicios, sino en garantizar su continuidad en circunstancias adversas y contribuir al desarrollo de entornos urbanos más resilientes, más preparados y sostenibles".



Durante su intervención, también ha recordado que 2025 ha sido un año especialmente significativo para la compañía, al conmemorar el 125 aniversario de FCC, una trayectoria marcada por "la capacidad de adaptación, la innovación y el compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de la ciudadanía".



En esta cita anual, tanto la presidenta como el consejero delegado han coincidido en señalar que 2025 ha sido un ejercicio de avances, destacando el compromiso del Consejo de Administración, del equipo directivo y de todas las personas trabajadoras del Grupo como pilares fundamentales de los resultados obtenidos. Asimismo, han agradecido la confianza y el respaldo continuado de los accionistas, así como el apoyo de clientes, socios estratégicos e inversores, elementos clave para seguir impulsando el crecimiento del Grupo y avanzar en un desarrollo cada vez más sostenible.







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