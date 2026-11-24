Jugadores "Máquina de la Verdad" - IMC Toys

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras el éxito de ventas en España de la versión infantil de La Máquina de la Verdad, la compañía presenta dos nuevas propuestas dirigidas al público adulto, con preguntas atrevidas, sorpresas y diversión para compartir entre amigos

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- El juego no tiene edad. En un contexto en el que el fenómeno kidult gana protagonismo y los juegos de mesa se consolidan como una opción de ocio para disfrutar en compañía, IMC Toys amplía su universo de entretenimiento con dos nuevos lanzamientos dirigidos al público adulto: La Máquina de la Verdad – Roulette Edition y The Bottle Game.



Con estas novedades, la compañía da un paso más en la evolución de su catálogo y explora nuevas ocasiones de juego, trasladando al público adulto dos dinámicas reconocibles que combinan diversión, interacción y complicidad.



La iniciativa parte del éxito de ventas en España de La Máquina de la Verdad en su versión infantil, uno de los juegos más reconocibles del catálogo de IMC Toys. Ahora, la compañía recupera su esencia y la reinventa para un público adulto con La Máquina de la Verdad – Roulette Edition, una edición que incorpora preguntas más atrevidas y situaciones pensadas para poner a prueba a los jugadores, provocar risas y animar cualquier reunión.



La nueva propuesta invita a descubrir hasta dónde está dispuesto a llegar cada participante, cuánto se atreve a contar y qué secretos está dispuesto a compartir. Una experiencia de juego en grupo que mantiene la esencia del original, pero introduce un enfoque más desenfadado y atrevido, adaptado a quienes buscan nuevas formas de divertirse con amigos.



The Bottle Game: un clásico que vuelve para sorprender

Junto a esta nueva edición, The Bottle Game recupera uno de los juegos más universales y reconocibles: girar una botella y dejar que el azar decida qué sucede a continuación.



IMC Toys actualiza esta dinámica clásica para convertirla en una experiencia de juego más divertida, atrevida y llena de sorpresas. Una propuesta que conecta con la nostalgia de quienes han disfrutado alguna vez de este juego y la traslada a nuevas reuniones y momentos compartidos entre adultos, poniendo a prueba la complicidad del grupo y convirtiendo cualquier encuentro en una oportunidad para jugar.



El fenómeno kidult abre nuevas oportunidades para el sector del juguete

Estos lanzamientos se enmarcan en la evolución del mercado kidult, integrado por adultos que mantienen su interés por el juego y buscan propuestas de entretenimiento adaptadas a sus preferencias y estilos de vida.



El crecimiento de los juegos de mesa y el interés por las experiencias de ocio social están ampliando las oportunidades de un mercado tradicionalmente vinculado a la infancia. Cada vez más, jugar se entiende también como una forma de desconectar, compartir tiempo y generar experiencias con amigos.



En este escenario, IMC Toys apuesta por ampliar los públicos y contextos en los que sus productos pueden tener cabida, aprovechando su experiencia en el sector del juguete para desarrollar propuestas que conecten con nuevas generaciones de jugadores.



"En IMC Toys creemos que el juego puede acompañarnos a lo largo de toda la vida. El éxito de La Máquina de la Verdad en su versión infantil en España nos ha permitido explorar nuevas posibilidades para un juego que ya forma parte de nuestro catálogo. Con Roulette Edition damos un paso más y llevamos esta experiencia al público adulto, con preguntas más atrevidas y una dinámica pensada para compartir un rato de diversión con amigos. Junto a The Bottle Game, iniciamos una nueva etapa en la que queremos conectar con nuevas audiencias y ampliar las ocasiones de juego, manteniendo siempre nuestra esencia", señala Olga Comes, Marketing Manager Iberia de IMC Toys.



Con estos dos lanzamientos, IMC Toys refuerza su apuesta por la innovación y la diversificación de su catálogo, adaptándose a la evolución de los hábitos de ocio y explorando nuevas oportunidades dentro del mercado adulto. Porque jugar no entiende de edades: solo hacen falta ganas de compartir, sorprenderse y pasarlo bien.

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