Prodware impulsa su crecimiento y prevé la contratación de 300 nuevos talentos durante 2023

Madrid, 2 de marzo

La iniciativa está alineada con su estrategia QWL de gestión del talento, centrada en las personas y el bienestar en el lugar de trabajo

Prodware es una consultora líder en Europa y partner de Microsoft que acompaña a las organizaciones en su viaje de transformación digital, especialmente a filiales de grandes grupos, medianas empresas y pymes de rápido crecimiento. En 2023, ha emprendido una ambiciosa campaña de recruitment con la contratación de 300 nuevos talentos con el fin de apoyar su estrategia de crecimiento.



Prodware continúa atrayendo a distintos candidatos cualificados para puestos de trabajo en sus múltiples áreas de especialización, pero está ampliando su know-how para abordar nuevas áreas específicas de la industria, como Information Technology Consulting, Ciberseguridad, Nube y Cumplimiento, Datos/BI, low-code/no-code con Microsoft Power Platform, reforzando así su posición en el mercado como habilitador de confianza en la transformación digital.



La estrategia detrás de esta expansión se basa en una política centrada en las personas y el bienestar en el lugar de trabajo, dos componentes esenciales de la estrategia de Employee Experience y gestión del talento de Prodware. Esto significa tener en cuenta los cambios sociales actuales y las opiniones de las personas sobre el trabajo. Como consecuencia, uno de los principales objetivos de Prodware es repensar el entorno de trabajo volviendo a poner a las personas en el corazón de la organización con una política de Calidad de Vida en el Trabajo, con sus siglas en inglés QWL (Quality of Life at Work). En un contexto de post pandemia y una escena internacional de incertidumbre, los empleados deben sentirse tranquilos e inmersos en un modo de experiencia positiva para los próximos años, asegurando así su crecimiento profesional y, a su vez, contribuyendo al crecimiento de la empresa.



"En Prodware sabemos que una buena experiencia de cliente pasa irremediablemente por una buena experiencia de empleado. Por eso, hace tiempo que estamos muy comprometidos en comprender a nuestros empleados y en generar un ambiente de trabajo que conjugue sus necesidades personales con su evolución y desarrollo profesional, dentro de un equipo humano que construya una compañía con alma", señala José María Sánchez, CEO en Prodware Spain.



Con el fin de apoyar la estrategia de crecimiento y reforzar la oferta única de transformación digital, Prodware pretende contratar a más de 300 nuevos talentos para cubrir puestos de trabajo como: consultores especializados en diferentes sectores, científicos de datos, expertos en Ciberseguridad, desarrolladores de Inteligencia Artificial, arquitectos Cloud, directores de proyecto, desarrolladores de negocio, etc. Prodware confía en la innovación constante con el foco siempre puesto en las personas, evolucionando y transformando hoy los procesos de negocio del mañana.







