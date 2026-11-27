Técnicos de Reciclajes Logísticos en formación - Reciclajes Logísticos SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Dos compactadoras de cartón y plástico aparentemente iguales pueden no ser realmente la misma máquina

Valencia, 27 de noviembre de 2026.- Reciclajes Logísticos ha desarrollado un modelo de selección de maquinaria para la gestión de residuos basado en trabajar con una gama limitada de equipos, establecer requisitos técnicos propios y asumir posteriormente su mantenimiento y asistencia.



En una compactadora de cartón y plástico, muchos de los elementos que condicionan su fiabilidad no aparecen en la ficha técnica. Un fabricante puede utilizar componentes eléctricos de distintas marcas sin modificar el diseño, prestaciones, apariencia o certificación CE del conjunto.



Reciclajes Logísticos busca reducir esa variabilidad. Para las máquinas que comercializa establece especificaciones propias y, cuando considera un componente crítico para su fiabilidad, exige al fabricante determinadas marcas o referencias de máxima calidad.



Así, dos máquinas del mismo fabricante y modelo, con idénticas especificaciones comerciales y prácticamente indistinguibles exteriormente, pueden incorporar componentes internos diferentes y ofrecer un comportamiento distinto durante años de funcionamiento.



"Si vamos a mantener y garantizar una máquina durante cinco años, queremos saber exactamente qué estamos instalando en casa del cliente. Hay componentes que no se ven al comprarla, pero que pueden ser fundamentales cuatro años después", explica Javier López, CEO de Reciclajes Logísticos. "Nuestro objetivo es que, después de cinco años, la máquina se encuentre en unas condiciones excelentes para seguir trabajando durante muchos años más, manteniendo unos niveles de disponibilidad y fiabilidad superiores a los esperables en una compactadora de cartón estándar del mercado".



El tamaño y volumen de compra alcanzados por la compañía le permiten mantener esta relación con sus fabricantes y solicitar configuraciones específicas en lugar de limitarse a adquirir referencias estándar de catálogo.



Esta exigencia también explica su decisión de mantener una gama deliberadamente seleccionada. Incorporar un modelo supone formar a numerosos técnicos e ingenieros y al personal de atención al cliente, desarrollar procedimientos de diagnóstico y mantenimiento y mantener repuestos disponibles en la central, delegaciones y vehículos de asistencia. Formación, procedimientos y stocks deben, además, actualizarse periódicamente.



El objetivo es conocer profundamente los equipos que comercializa para poder responsabilizarse de ellos después de la venta. Por eso, Reciclajes Logísticos comercializa sus máquinas con cinco años de mantenimiento preventivo y predictivo, incorporando técnicas como análisis termográfico y asistencia mediante realidad aumentada, junto con coberturas de garantía de hasta cinco años conforme a las condiciones de cada periodo.



"No buscamos tener cientos de máquinas en un catálogo. Queremos seleccionar las que consideramos adecuadas, conocerlas, mantenerlas y tener los técnicos y repuestos necesarios para responder por ellas durante años", concluye López.



Sobre Reciclajes Logísticos

Reciclajes Logísticos es una empresa española especializada en maquinaria para la gestión de residuos y limpieza industrial. La compañía opera en España y Portugal y combina suministro de equipos, instalación y servicio posventa mediante una estructura técnica propia.

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