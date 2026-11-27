La tecnología, una aliada clave para los comercios de moda, zapatería, joyería y perfumería durante Navidad - SolverMedia SL.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre

La campaña de Navidad representa uno de los periodos de mayor actividad para el comercio minorista. Las compras de regalos, la celebración de Reyes y el posterior inicio de las rebajas de enero concentran varias semanas de intensa actividad comercial en las que controlar las existencias, agilizar los cobros y organizar las devoluciones adquiere especial relevancia. En sectores como la moda, el calzado, la joyería y la perfumería, la diversidad de productos añade complejidad a la gestión diaria. Empresas especializadas en el desarrollo de programas informáticos, como SolverMedia, ofrecen soluciones adaptadas a estas necesidades. Entre ellas, el software TPV modas permite centralizar diferentes operaciones comerciales y disponer de información actualizada sobre la evolución del negocio.

Los desafíos del comercio minorista durante la campaña navideña

La disponibilidad de productos puede condicionar una venta, especialmente cuando los consumidores buscan determinados artículos para regalar. Conocer las existencias reales, anticipar las necesidades de reposición y localizar rápidamente una referencia facilita la atención al cliente en momentos de elevada afluencia.

Otro aspecto relevante es la gestión de los cambios y las devoluciones. Tras las celebraciones navideñas, numerosos establecimientos deben atender estas operaciones mientras preparan las promociones de enero. Disponer de un sistema que permita consultar las ventas realizadas, emitir tickets regalo y actualizar el inventario contribuye a mantener una gestión ordenada durante la transición entre ambas campañas.

Asimismo, el análisis de los datos comerciales permite identificar los artículos con mayor demanda, detectar aquellos con menor rotación y planificar los descuentos atendiendo a las existencias disponibles. Esta información resulta especialmente útil para afrontar las rebajas con una estrategia ajustada a la situación real del establecimiento.

Soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de cada comercio

Cada actividad comercial presenta particularidades que justifican la incorporación de programas especializados. SolverMedia desarrolla herramientas de gestión que responden a las diferencias existentes entre estos sectores, desde la organización del catálogo hasta el seguimiento de las ventas.

En las tiendas de moda, gestionar prendas por tallas, colores, colecciones y temporadas permite conocer la disponibilidad de cada variante y organizar la reposición. El programa específico para este sector también facilita las devoluciones y la emisión de tickets regalo, dos funcionalidades especialmente útiles durante estas fechas.

En el caso del software zapatería, el control de las numeraciones, los modelos y las marcas resulta fundamental para mantener actualizado el inventario. Conocer las tallas disponibles de cada artículo ayuda a localizar productos y detectar necesidades de reposición sin interrumpir la atención comercial.

Por su parte, un sistema TPV joyería facilita la organización de referencias y el seguimiento de las existencias, una cuestión especialmente importante cuando se comercializan artículos de elevado valor económico. También permite gestionar encargos, arreglos y pagos a cuenta.

En las perfumerías, la variedad de marcas, formatos, referencias y lotes de regalo exige una organización precisa del catálogo. Un programa TPV perfumería permite controlar las existencias, gestionar promociones y consultar la evolución de las ventas durante la campaña.

La propuesta tecnológica de SolverMedia, que incluye soluciones como TPV modas y programas específicos para otros sectores comerciales, responde a la necesidad de adaptar la digitalización a las particularidades de cada establecimiento. Desde las primeras compras navideñas hasta las rebajas de enero, disponer de información organizada y herramientas de gestión adecuadas puede ayudar a los comerciantes a aprovechar las oportunidades de venta, mejorar la atención al cliente y tomar decisiones comerciales con mayor precisión.

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