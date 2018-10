COMUNICADO: Vertu Presents Constellation at Farmiloe Building, London

Actualizado 25/11/2011 11:08:29 CET



For further media information, please contact:

Louisa McCarthy or Michael Evans

Neville McCarthy Associates

louisa/michael@nevillemccarthy.com

+(0)207-940-2900



[TAB]

Video:

http://multivu.prnewswire.com/mnr/prne/vertu/52790

[FTAB]

CONTACT: .