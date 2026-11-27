VipIA se consolida entre los profesionales de las reformas y su demanda crece en los últimos meses - VIP REFORMAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre de 2026.-

El asistente de inteligencia artificial de VipReformas, que genera una primera versión del presupuesto en unos cinco minutos, gana adopción entre empresas y autónomos del sector.

VipReformas, el marketplace de reformas de referencia en España, constata el éxito de VipIA, su asistente de inteligencia artificial para elaborar presupuestos de reformas. En los últimos meses, la herramienta ha pasado de ser una novedad tecnológica a convertirse en un recurso cada vez más demandado por empresas y autónomos del sector.

La razón principal es práctica. Preparar un presupuesto sigue siendo una de las tareas que más tiempo consume a los reformistas: recopilar datos, ordenar partidas, estimar materiales y calcular la mano de obra puede suponer horas de trabajo administrativo. VipIA guía la introducción de partidas, mediciones y costes, automatiza los cálculos y ordena la información en un documento uniforme. Con los datos necesarios, permite obtener una primera versión en aproximadamente cinco minutos.

Más tiempo para el cliente y para la obra

El interés del sector se explica porque la herramienta reduce el tiempo dedicado a copiar conceptos, adaptar plantillas o revisar operaciones sencillas. Así, los profesionales pueden destinar más esfuerzo a visitar obras, atender al cliente y cerrar acuerdos. En un mercado competitivo, responder con rapidez a una solicitud puede marcar la diferencia entre perder una oportunidad o cerrar una nueva reforma, y VipIA facilita esa agilidad sin aumentar la carga administrativa.

Presupuestos más claros y profesionales

Otro de los motivos de su buena acogida es la calidad del resultado. Un presupuesto bien estructurado, con partidas descritas con precisión y menos errores derivados de procesos manuales, transmite confianza, transparencia y solvencia. Son aspectos clave para los particulares, que cada vez reclaman propuestas más rápidas, detalladas y fáciles de comparar.

La herramienta se integra además en el modelo de VipReformas, que trabaja únicamente con profesionales verificados, revisa las solicitudes antes de trasladarlas y limita el número de empresas que recibe cada petición. De este modo, la captación de proyectos y la preparación de ofertas se reúnen en un mismo entorno.

La tecnología apoya, el criterio lo pone el profesional

VipIA no sustituye al reformista. La propuesta generada es un punto de partida que el profesional debe revisar antes de entregarla al cliente, comprobando mediciones, precios, materiales, impuestos, plazos y posibles exclusiones. Este enfoque, que sitúa la inteligencia artificial como apoyo y no como sustituto de la valoración técnica, encaja con un sector que valora la experiencia y la confianza.

Fundada en 2010, VipReformas es un portal web y app móvil que conecta a particulares que necesitan reformar su vivienda con profesionales verificados, con especial atención a las reformas integrales y a las reformas de baños. Con VipIA, la compañía refuerza su apuesta por la digitalización como palanca para mejorar la productividad del sector y acompañar a las empresas en una nueva etapa de transformación digital.

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