(Información remitida por la empresa firmante)

La inversión de Taranis y de los accionistas actuales respalda el desarrollo de proyectos en Ámsterdam, nuevas oportunidades en Europa y la ampliación de las actividades comerciales

HOUSTON, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Alterra ha anunciado hoy la adquisición del negocio de desarrollo de Pryme N.V., así como de los activos y derechos asociados, estableciendo una plataforma para la expansión de la compañía en Europa. Paralelamente a esta adquisición, Alterra ha obtenido una importante inyección de capital por parte de Taranis y de sus accionistas actuales, Potenza Capital e Infinity 2 Capital, lo que proporciona los recursos necesarios para impulsar el desarrollo de proyectos, ampliar las actividades comerciales y acelerar el crecimiento en toda Europa.

La adquisición incorpora un equipo de desarrollo europeo con experiencia, así como derechos sobre un emplazamiento en el puerto de Ámsterdam, lo que permite a Alterra construir una planta de reciclaje emblemática en Europa mediante el uso de su tecnología de reciclaje químico, ya probada a nivel comercial. La empresa también ha identificado una segunda oportunidad de desarrollo en la zona de Róterdam, la cual se encuentra actualmente bajo evaluación técnica y comercial. En conjunto, estas iniciativas forman parte de una estrategia de expansión más amplia, centrada en combinar la tecnología consolidada de Alterra con ubicaciones estratégicas, equipos locales experimentados e infraestructura existente, con el fin de acelerar el desarrollo e introducir nueva capacidad de reciclaje en el mercado. La unidad de desarrollo adquirida aporta las capacidades locales y la oportunidad de proyecto inicial necesarias para poner en marcha esta estrategia. Pryme N.V. continuará operando como una empresa independiente.

Las instalaciones de Ámsterdam permiten a Alterra acelerar el desarrollo de proyectos y los preparativos para la construcción, al tiempo que interactúa con clientes que buscan fuentes fiables de materias primas circulares. Este avance se produce en un contexto en el que se prevé un aumento de la demanda europea de materiales reciclados, impulsado en parte por el Reglamento sobre envases y residuos de envases y sus crecientes requisitos de contenido reciclado para los envases de plástico de cara a 2030 y 2040. Alcanzar estos objetivos exigirá una inversión sustancial en nueva capacidad de reciclaje, lo que brinda a Alterra la oportunidad de contribuir a satisfacer la creciente necesidad de materias primas circulares en Europa.

La expansión de Alterra en Europa se sustenta en más de cinco años de experiencia operativa comercial en sus instalaciones de Akron, Ohio. Allí, su tecnología procesa de forma continua una amplia gama de plásticos posconsumo para obtener productos uniformes y de alta calidad, aptos para su posterior procesamiento. Esta trayectoria consolidada constituye una base sólida para implementar la tecnología en nuevos mercados y ofrecer apoyo a los clientes que buscan fuentes fiables de materias primas circulares.

Esta adquisición supone un avance significativo en nuestra estrategia de crecimiento en Europa, señaló Fred Schmuck, consejero delegado de Alterra. Con la incorporación de la división de desarrollo de Pryme y el respaldo de nuevos inversores, hemos reforzado nuestra capacidad para transformar oportunidades en proyectos operativos. Ámsterdam nos ofrece un sólido punto de partida, pero nuestra ambición va mucho más allá de una única instalación. Vemos una oportunidad considerable para consolidar una presencia más amplia en Europa y ayudar a nuestros clientes a satisfacer su creciente demanda de materiales circulares.

Taranis invierte en tecnologías que promueven la circularidad del carbono —incluido el reciclaje de plásticos—, combinando capital a largo plazo con apoyo técnico práctico. Como parte de un grupo de propiedad familiar, Taranis aprovecha recursos industriales y experiencia en ingeniería para ayudar a escalar tecnologías ya probadas hasta convertirlas en operaciones industriales.

Invertimos en tecnologías con potencial para escalar y convertirse en negocios industriales de relevancia, declaró David Sorin, director gerente de Taranis. Alterra aporta una trayectoria operativa consolidada y una plataforma tecnológica con un potencial significativo en Europa. La incorporación del equipo de desarrollo de Pryme y de sus instalaciones en Ámsterdam genera una oportunidad atractiva para transformar esa experiencia operativa en capacidad de reciclaje a escala comercial en Europa. Esperamos apoyar a Alterra, tanto con capital como con experiencia industrial, en la ejecución de su estrategia europea.

Nuestra inversión continuada refleja nuestra confianza en la tecnología de Alterra, en su equipo directivo y en su capacidad para crear cadenas de suministro de materiales circulares que la industria demanda cada vez más, afirmó Jan-Willem Muller, cofundador y socio director de Infinity 2 Capital. Europa cuenta con la regulación y la demanda necesarias, y Alterra aporta una tecnología que ya ha demostrado su eficacia a escala comercial. Las instalaciones de Ámsterdam constituyen un punto de partida tangible para el desarrollo en Europa; a esto se suman un equipo ampliado, una tecnología probada y el acceso a capital, factores que refuerzan la capacidad de ejecución de Alterra. Esperamos seguir colaborando con la empresa y con el resto de los accionistas para desarrollar y respaldar la capacidad de reciclaje a nivel comercial.

El equipo incorporado aporta experiencia en desarrollo a nivel local y relaciones consolidadas que favorecerán el avance en las instalaciones de Ámsterdam, así como la interacción con socios a lo largo de la cadena de valor de los plásticos en Europa. Estas capacidades, sumadas a la experiencia operativa y a las relaciones industriales de Alterra, ayudarán a la empresa a establecer las alianzas comerciales necesarias para impulsar sus proyectos europeos.

Gracias a capital adicional, una plataforma de desarrollo europea consolidada y una tecnología con viabilidad comercial demostrada, Alterra está en condiciones de ampliar su presencia en Europa, incorporar al mercado nueva capacidad de reciclaje e incrementar el acceso a materiales circulares, avanzando así en su misión de solucionar la contaminación por plásticos (Solving Plastic Pollution).

Acerca de Alterra: Alterra desarrolla, opera y otorga licencias de tecnología de licuefacción termoquímica que convierte plásticos desechados en valiosos componentes químicos básicos, reduciendo así la dependencia de materiales vírgenes derivados de combustibles fósiles en la fabricación de nuevos plásticos. Su planta en Akron, Ohio, demuestra esta tecnología a escala comercial mediante operaciones continuas. A través del despliegue global de su tecnología, Alterra avanza en su misión de solucionar la contaminación por plásticos (Solving Plastic Pollution). Obtenga más información en https://alterra360.com/.

Acerca de Pryme: Pryme N.V. es una sociedad constituida conforme al derecho neerlandés. Tras la venta de su actividad de desarrollo, así como de los activos y derechos asociados, a Alterra, Pryme N.V. continúa existiendo como una entidad jurídica independiente de Alterra.

Consultas de medios:Alterra, Angela SotTel: +1 330 760 3311info@alterra360.com

Taranistaranis@contact.eu

Infinity 2 Capitalinfo@infinity2capital.com

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