(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La marca global de energía limpia BLUETTI presenta su completa gama de soluciones energéticas —que incluye equipos para entornos profesionales, estaciones de energía portátiles, sistemas de almacenamiento de energía residencial y sistemas solares para vehículos recreativos— en GENERA 2026, al tiempo que explora nuevas oportunidades de colaboración en España y en toda Europa.

Pioneer 5000: Impulsando el entorno de trabajo moderno

El generador eléctrico Pioneer 5000 está diseñado para aplicaciones exigentes en obras de construcción. Con una potencia continua de 5.000 W y una potencia de arranque de 18.000 W, permite el uso de herramientas como cortadoras, taladros y compresores de aire.

Su batería de 5,12 kWh, su protección IP65, su resistencia a impactos IK10 y sus ruedas todoterreno permiten trabajar en entornos exigentes. Al no generar emisiones por el tubo de escape y operar a un nivel sonoro ≤50 dB, ofrece a los profesionales una alternativa más limpia y silenciosa a los generadores de combustible.

FridgePower: Innovación en respaldo para el hogar

Seleccionado para la Galería de Innovación de GENERA 2026, FridgePower mantiene los refrigeradores en funcionamiento durante los cortes de suministro eléctrico, ayudando así a evitar que los alimentos se echen a perder. Con un cuerpo de 75 mm de grosor, puede colocarse junto a los electrodomésticos o montarse en la pared, lo que lo hace práctico para cocinas y viviendas pequeñas donde el espacio disponible es limitado.

Con una potencia de salida de 1.800 W, conmutación automática a modo SAI (UPS) en 10 ms y una capacidad ampliable de 2.016 Wh hasta 8.064 Wh, ofrece una solución de respaldo que ahorra espacio para los electrodomésticos esenciales.

RV5: Energía integrada para una vida en movimiento

Para los usuarios de vehículos recreativos (RV) y sistemas autónomos en España, el sistema solar BLUETTI RV5 ofrece una salida de corriente alterna (CA) de 5.000 W, capaz de alimentar electrodomésticos como aires acondicionados y microondas. Su sistema de 48 V integra cinco funciones energéticas clave en una sola unidad, lo que simplifica la instalación; además, permite la recarga de las baterías mediante energía solar o a través del alternador, tanto cuando el vehículo está estacionado como durante el trayecto.

Serie Balco: Primera presentación en España

Tres unidades Balco 500 conectadas en paralelo a un cuadro eléctrico doméstico proporcionan una potencia de salida de hasta 11 kW y una capacidad de 15 kWh para el respaldo energético de toda la vivienda. El modelo Balco 260 cuenta con cuatro canales MPPT que admiten una entrada solar de 2.400 W, mientras que el Balco 500 admite 4.300 W mediante un sistema MPPT de alta tensión (70–470 V).

Visite BLUETTI en GENERA 202624-26 de noviembre de 2026Hall 9, expositor 9C29, IFEMA MADRID

Acerca de BLUETTI

Desde 2013, BLUETTI ha sido un referente tecnológico en el ámbito de la energía limpia, ofreciendo soluciones energéticas adaptadas a las necesidades de consumidores particulares, hogares, así como de los sectores comercial e industrial. Gracias a sus capacidades internas de I+D y fabricación, junto con una cartera de patentes en constante crecimiento, BLUETTI eleva continuamente los estándares de rendimiento, seguridad y sostenibilidad en el sector, brindando soluciones a más de 3,5 millones de usuarios en más de 120 países.

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