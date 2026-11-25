(Información remitida por la empresa firmante)

-La completa cartera de soluciones de almacenamiento de energía AIDC de EVE Energy debuta a nivel mundial en RE+ 2026

La nueva gama para centros de datos de IA abarca aplicaciones que van desde la conexión a la red y la distribución de energía hasta el nivel de armario

LAS VEGAS, 25 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- EVE Energy presentó sus soluciones de almacenamiento de energía para todo tipo de escenarios en centros de datos de IA (AIDC) durante RE+ 2026 en Las Vegas, junto con tecnologías emergentes de baterías de estado sólido y de iones de sodio. Asimismo, la compañía llevó a cabo un lanzamiento de productos en el marco del evento, dando a conocer una cartera integral diseñada para cubrir las necesidades energéticas de los centros de datos, desde la conexión a la red eléctrica y la distribución de energía hasta el respaldo a nivel de armario.

A medida que se acelera la demanda de capacidad de computación para IA, el almacenamiento de energía deja de ser un simple respaldo auxiliar para convertirse en un componente esencial de la infraestructura energética de los centros de datos. Ante el avance de los proyectos AIDC hacia un despliegue a gran escala, EVE afirma que su cartera de productos está diseñada para cubrir las necesidades de toda la cadena energética de estos centros. Gracias a su experiencia en los sectores de energía, almacenamiento energético y baterías para el mercado de consumo junyo con un desarrollo coordinado en tecnologías de litio, sodio e hidrógeno, EVE ofrece una solución integral que abarca tanto celdas como sistemas para aplicaciones AIDC. Su arquitectura de tres niveles cubre desde la red eléctrica y la distribución de energía hasta el nivel de los propios armarios, atendiendo necesidades que van desde la estabilización de la carga a escala de milisegundos hasta la gestión de energía a largo plazo.

Presentación a nivel mundial de una cartera de productos de tres niveles, diseñada para afrontar los desafíos energéticos de los centros de datos para IA (AIDC)

En RE+ 2026, EVE situó su cartera de soluciones de almacenamiento de energía AIDC en el centro de su exposición, presentando además propuestas para aplicaciones comerciales e industriales, residenciales y de telecomunicaciones. Entre los productos destacados en el evento se encuentran el sistema de almacenamiento de energía (ESS) de alta potencia 1P S5-1P con una capacidad de 5 MWh en un contenedor de 20 pies, una celda de 315 Ah diseñada específicamente para la regulación de frecuencia, el gabinete de energía de respaldo Fortron y un sistema de almacenamiento de energía de alta tasa (BBU+CBU) a nivel de rack. Según EVE, esta cartera tiene como objetivo proporcionar la infraestructura energética fiable necesaria a medida que se amplían los despliegues AIDC.

El S5-1P está diseñado para ofrecer una capacidad energética de 5 MWh con una potencia de 1P en un contenedor estándar de 20 pies. Su celda de 315 Ah, destinada a la regulación de frecuencia, presenta una densidad energética volumétrica de 395 Wh/L. La empresa señala, además, que no se produce formación de depósitos de litio en la interfaz de la celda bajo condiciones de carga/descarga de 1P y regulación de frecuencia de 1,22P, lo que garantiza la seguridad y una larga vida útil en aplicaciones de alta tasa.

Diseñado para cargas transitorias de alta potencia, el gabinete de energía de respaldo Fortron 6C/10C admite una descarga continua de hasta 10C y puede suministrar 660 kW durante cinco minutos. Cuenta con una vida útil de diseño de 15 años y es compatible con sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y aplicaciones de corriente continua de alta tensión (HVDC). Su arquitectura modular está concebida para una preintegración en fábrica y un despliegue rápido, e incorpora protecciones multicapa a nivel de celda, térmicas y contra incendios.

A nivel de armario, el sistema BBU+CBU de EVE está diseñado para su instalación en rack y tiene como objetivo suavizar las fluctuaciones de potencia en un intervalo de entre 1 milisegundo y 10 segundos. El BBU emplea celdas de fosfato de hierro y litio (LFP) de alta potencia, integradas en un formato 3U de alta densidad, y admite tasas de descarga de hasta 48C. Según EVE, el supercondensador híbrido (LIC) responde en 1 milisegundo o menos y cuenta con una vida útil de más de un millón de ciclos de impulsos de alta intensidad. La empresa indica que el sistema responde de forma autónoma en 2 milisegundos o menos, lo que contribuye a mantener un suministro de energía estable ante las variaciones en las cargas de computación de IA.

La entrega integral, que abarca toda la cadena, simplifica tanto el aprovisionamiento como las operaciones

A diferencia de las configuraciones de proyectos que integran componentes de diversos proveedores, la oferta integral de almacenamiento de energía de EVE para centros de datos de IA está diseñada para proporcionar tres beneficios clave a los clientes. En primer lugar, simplifica el proceso de adquisición mediante una solución de proveedor único, lo que reduce la necesidad de coordinar a múltiples fabricantes de celdas e integradores de sistemas, al tiempo que ayuda a acortar los plazos de los proyectos y a disminuir los costes asociados a la toma de decisiones. En segundo lugar, ofrece una mayor claridad en cuanto a responsabilidades: las celdas de batería, el sistema de gestión de baterías (BMS), la integración del sistema, la gestión térmica y la protección contra incendios se desarrollan bajo una arquitectura coordinada, lo que ayuda a evitar los vacíos de responsabilidad que pueden surgir en sistemas con múltiples proveedores. En tercer lugar, reduce la complejidad de las operaciones y el mantenimiento (O&M) mediante una plataforma técnica unificada y un único punto de contacto para el servicio; esto respalda las instalaciones AIDC que operan 24/7, y contribuye a reducir los costes de O&M a lo largo de todo el ciclo de vida.

EVE afirma estar comprometida con la creación de la base energética necesaria para la era de la IA, mediante productos de almacenamiento de energía para AIDC que abarcan todos los escenarios posibles, con el objetivo de convertirse en un socio energético global de confianza para la infraestructura de computación de IA. Durante RE+ 2026, la empresa presentó sus soluciones a clientes tanto en China como en mercados internacionales, con el fin de acelerar el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía para centros de datos de IA. Su meta declarada es proporcionar un suministro energético seguro, eficiente y con una menor huella de carbono para la infraestructura de IA a nivel mundial, ayudando a garantizar la fiabilidad de las operaciones de computación y la generación de tokens.

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