(Información remitida por la empresa firmante)

Este veterano inversor en crédito aporta cerca de 30 años de experiencia en renta fija y crédito estructurado a la gestora de activos independiente con sede en París

PARÍS, 23 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cartesia, gestora de activos independiente con sede en París y especializada en crédito estructurado y CLO (obligaciones garantizadas por préstamos) europeos, ha anunciado hoy el nombramiento de Renaud Champion como gestor sénior de carteras.

Renaud Champion ha dedicado cerca de tres décadas a invertir en todo el espectro crediticio, desde bonos con grado de inversión y de alto rendimiento hasta CLO, operaciones de capital regulatorio, activos financieros y derivados de crédito.

Más recientemente, entre 2022 y 2026, ocupó el cargo de responsable de inversiones en renta fija y gestor sénior de carteras en Conservateur Gestion Valor, donde supervisó cerca de 1200 millones de euros distribuidos en fondos de renta fija de alto rendimiento con vencimiento determinado, un fondo de grado de inversión, fondos equilibrados y una estrategia de renta fija de retorno absoluto de largo y corto plazo.

De 2013 a 2021, fue responsable de estrategias de crédito, gestor de carteras y socio en LFIS (La Française Investment Solutions). Allí formó un equipo de gestores de carteras de crédito y analistas sénior, y lanzó dos fondos de crédito multiestrategia que, en conjunto, alcanzaron cerca de 500 millones de euros en activos. Su fondo de crédito obtuvo un galardón EuroHedge en 2014 y volvió a ser finalista en 2017.

En una etapa anterior de su trayectoria profesional, pasó cinco años en la división de Finanzas Estructuradas de AXA Investment Managers. Primero ocupó el cargo de gestor sénior de carteras en el ámbito de las CDO (obligaciones de deuda garantizadas) y las inversiones en capital regulatorio; posteriormente, fue codirector del equipo de crédito corporativo no tradicional (CLO, préstamos apalancados y deuda privada), al frente de un equipo de 19 profesionales. Con anterioridad, dirigió el equipo de crédito corporativo en AGF Asset Management / Allianz Global Investors France (2002–2007).

Renaud Champion es graduado de HEC Paris y ENSAE.

Acerca de Cartesia

Fundada en 2009, Cartesia es una firma independiente de gestión de activos con sede en París, autorizada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF) de Francia. Cartesia ofrece servicios de asesoramiento y gestión en clases de activos de crédito titulizado a inversores institucionales, fondos y gestores de inversión, banca privada y oficinas de gestión de patrimonio familiar. Cartesia gestiona fondos de inversión y cuentas bajo gestión que abarcan todo el espectro de calificaciones crediticias de las CLO (Collateralized Loan Obligations), desde la categoría AAA hasta los tramos de capital o subordinados.

Contacto para los mediosCartesiaInvestors@cartesiafinance.comwww.cartesiafinance.com

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