(Información remitida por la empresa firmante)

- China Unicom completa la primera evaluación estandarizada de redes autónomas en funcionamiento real del mundo en el dominio de la red central, impulsando las prácticas de evaluación de la industria

PEKÍN, 28 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Se ha publicado recientemente el nuevo estándar de prueba de red en directo TS1523B, Especificación de prueba de nivel de red autónoma para la gestión de fallos de red central, desarrollado conjuntamente por TM Forum y la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CAICT). Las pruebas, que proporcionan evidencia alineada con los estándares de evaluación de nivel de red autónoma de TM Forum para la gestión de fallos de red central, fueron realizadas para China Unicom por CAICT y posteriormente validadas de forma independiente a través de TM Forum. Las especificaciones establecen un marco unificado destinado a evaluar las capacidades autónomas en redes en directo.

Durante la celebración de Innovate Asia, TM Forum y CAICT otorgaron el primer premio a la evaluación de autonomía de red comercial en tiempo real del mundo dentro del ámbito de la red central. China Unicom, como operador pionero, consiguió finalizar con éxito la evaluación integral, sirviendo de referencia para operadores de todo el mundo.

Primeras especificaciones para pruebas de red en tiempo real: evaluación avanzada de redes autónomas

Al tiempo que las redes autónomas evolucionan hacia niveles superiores de autonomía, validar su rendimiento en entornos reales cobra cada vez más importancia. TM Forum ha liderado el desarrollo de metodologías y estándares para la evaluación de redes autónomas, colaborando junto a CAICT en el desarrollo y la publicación oficial del primer conjunto de especificaciones para pruebas de red en tiempo real destinados a la gestión de fallos en la red central. Estas especificaciones sirven para establecer un marco unificado destinado a validar las capacidades autónomas a través de datos reales de la red de producción. Mediante el análisis de datos operativos, como indicadores clave de rendimiento (KPI) y registros de operaciones, la evaluación de la red en tiempo real proporciona evidencia observable, reproducible y rastreable. Complementa la autoevaluación de los niveles de autonomía de la red mediante las herramientas estandarizadas de TM Forum, al generar evidencia de respaldo a partir de entornos de red reales. TM Forum reconoce el valor de este enfoque y lo considera una dirección importante para acelerar aún más el despliegue de capacidades autónomas de nivel superior. Esta publicación marca el primer hito en la colaboración estratégica entre TM Forum y CAICT en el ámbito de las redes autónomas.

China Unicom valida la autonomía de su red central tras una evaluación de red en tiempo real

Como primer operador del mundo en participar dentro de una evaluación comercial en directo del Nivel de Red Autónoma (AN Level) en la red central, China Unicom obtuvo una puntuación de 3,8. La evaluación se centró en la gestión de fallos de la red central y se llevó a cabo en la plataforma de operaciones de red de China Unicom. Aprovechando su Centro de Gestión de Fallos y las capacidades de operaciones inteligentes de Huawei, China Unicom ha establecido capacidades automatizadas en las áreas de conocimiento, análisis, decisión y ejecución. Gracias al uso de estos datos reales de la red de producción, el equipo de evaluación observó y analizó el número mensual de diagnósticos 5GC exitosos frente al número total de diagnósticos, verificando una tasa de éxito del 98,3%. Esto demuestra cómo la evaluación de la red en directo traduce el rendimiento operativo en evidencia cuantificable, validando la eficacia de las capacidades autónomas en redes reales. La evaluación también proporciona una valiosa experiencia del sector para la aplicación de métodos de prueba reproducibles y basados en datos a redes autónomas. La evidencia de las pruebas y los resultados de la autoevaluación fueron validados posteriormente a través del servicio de Validación de Evaluación de Niveles de Red Autónoma de TM Forum.

En adelante, TM Forum y sus socios de la industria desarrollarán y promoverán pruebas de red en directo dirigidos a la evaluación de los niveles de AN para escenarios de alto valor, refinando los estándares de prueba en todos los dominios de red y casos de uso, lo que ayudará a acelerar las redes autónomas de nivel superior y la transformación inteligente.

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