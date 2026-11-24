(Información remitida por la empresa firmante)

-Clapp Finance lanza Crypto Card con 0 % de comisiones por transacción y posibilidad de realizar gastos mediante una línea de crédito

PRAGA, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance anunció hoy el lanzamiento de su tarjeta Clapp Crypto Card, que ofrece una forma sencilla de utilizar activos digitales en la vida cotidiana, en cualquier lugar donde se acepte Visa. Gracias a su integración con las líneas de crédito con garantía múltiple de Clapp, la tarjeta puede funcionar de manera muy similar a una tarjeta de crédito. Los usuarios pueden obtener préstamos en USDT o USDC respaldados por sus criptoactivos, como BTC, ETH, entre otros, y utilizar dichos fondos sin necesidad de vender sus activos digitales.

La tarjeta, denominada en dólares estadounidenses, utiliza directamente los saldos de USDT y USDC de los usuarios, permitiéndoles conservar sus criptomonedas mientras realizan compras en el mundo real. Las transacciones se convierten automáticamente en el punto de venta, de modo que los comercios reciben moneda local sin que el usuario deba realizar ninguna gestión manual.

Esta tarjeta amplía el ecosistema cripto integral de Clapp, que permite a los usuarios generar rendimientos mediante opciones de ahorro y staking, acceder a liquidez a través de líneas de crédito con garantía múltiple e intercambiar activos.

Características y ventajas de Crypto Card de Clapp

Creación instantánea de tarjetas virtuales: Comisión única de emisión de 4,99 dólares (precio rebajado desde 9,99 dólares por tiempo limitado). Uso online de inmediato o añádala a Apple Pay y Google Pay.

Comisión única de emisión de 4,99 dólares (precio rebajado desde 9,99 dólares por tiempo limitado). Uso online de inmediato o añádala a Apple Pay y Google Pay. Gasto a crédito sin vender sus criptomonedas: Vincule la tarjeta a una línea de crédito de Clapp para realizar pagos utilizando stablecoins prestadas, respaldadas por sus criptoactivos. Disfrute de una experiencia similar a la de una tarjeta de crédito convencional sin tener que vender sus activos.

Vincule la tarjeta a una línea de crédito de Clapp para realizar pagos utilizando stablecoins prestadas, respaldadas por sus criptoactivos. Disfrute de una experiencia similar a la de una tarjeta de crédito convencional sin tener que vender sus activos. 0 % de comisiones por transacción: Clapp no aplica comisiones por la conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria al realizar un pago, ni existen cargos mensuales. Pueden aplicarse las comisiones estándar de la red Visa y del procesador de pagos.

Clapp no aplica comisiones por la conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria al realizar un pago, ni existen cargos mensuales. Pueden aplicarse las comisiones estándar de la red Visa y del procesador de pagos. Límites de gasto elevados y ajustables: Diseñada tanto para compras cotidianas como para gastos de mayor importe.

Diseñada tanto para compras cotidianas como para gastos de mayor importe. Más de 150 países, millones de comercios: Funciona en cualquier lugar donde se acepte Visa, ya sea online, en tiendas físicas o en cualquier parte del mundo.

Funciona en cualquier lugar donde se acepte Visa, ya sea online, en tiendas físicas o en cualquier parte del mundo. Segura y versátil: Bloqueo y desbloqueo instantáneos, verificación mediante contraseña de un solo uso (OTP) para compras online y control total desde su panel de gestión.

Bloqueo y desbloqueo instantáneos, verificación mediante contraseña de un solo uso (OTP) para compras online y control total desde su panel de gestión. Billetera y plataforma de intercambio integradas: Almacene, intercambie y gaste sus criptomonedas, todo en un mismo lugar.

Almacene, intercambie y gaste sus criptomonedas, todo en un mismo lugar. Ventajas de Visa Platinum: Disfrute de los beneficios habituales de Visa y de su aceptación a nivel mundial, ahora potenciados por las criptomonedas.

Aprovechando la tendencia general del mercado

Este lanzamiento se produce en un momento en el que las tarjetas vinculadas a criptomonedas están pasando de ser un caso de uso de nicho a convertirse en un segmento de rápido crecimiento dentro de la economía de las stablecoins. Según a16z, el gasto mensual a través de tarjetas de pago con criptomonedas alcanzó cerca de 759 millones de dólares en julio de 2026, lo que supone un crecimiento de aproximadamente 2,5 veces respecto al año anterior; una cifra significativa si se tiene en cuenta que, cuando comenzó el seguimiento en 2023, el volumen era prácticamente nulo.

El USDC y el USDT representan, en conjunto, la gran mayoría de este gasto.

Ilya Stadnik, consejero delegado de Clapp Finance, señaló: "Nuestro objetivo es hacer que las criptomonedas sean prácticas para la vida cotidiana, y no solo un activo que uno guarda y observa. Con la tarjeta Clapp Crypto Card, los usuarios pueden acceder al valor de sus activos digitales de forma instantánea y segura; además, gracias a nuestras líneas de crédito, pueden realizar gastos respaldados por su propia cartera de activos, sin necesidad de venderlos".

La tarjeta Clapp Crypto Card está disponible a través de la aplicación Clapp.

Acerca de Clapp Finance

Clapp es una empresa fintech con sede en la UE, fundada en 2025, que ofrece una plataforma integral para la gestión de criptomonedas. Con su billetera integrada, exchange, líneas de crédito con múltiples garantías y la tarjeta Clapp Crypto Card, Clapp fusiona las finanzas corporativas (CeFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi), prestando servicio a usuarios en la mayoría de los países.

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Contacto para medios:Alicia Ktorides, Gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciónaktorides@clapp.financehttps://clapp.finance/

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