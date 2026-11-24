(Información remitida por la empresa firmante)

Tras haber demostrado su eficacia en el sector de la automoción, S-GNSS se extiende ahora a las ciudades inteligentes y a la robótica móvil, desde drones de reparto hasta plataformas de micromovilidad.

CAMBRIDGE, Inglaterra, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- FocalPoint ha anunciado hoy la expansión de su tecnología S-GNSS hacia los mercados de ciudades inteligentes y robótica, extendiendo su tecnología de posicionamiento —más allá del sector de la automoción— a una gama cada vez mayor de sistemas autónomos y conectados. Esta iniciativa aporta un posicionamiento GNSS fiable a los sistemas emergentes de inteligencia artificial física, incluidos drones de reparto, robots móviles y plataformas de micromovilidad.

Esta ampliación aborda un desafío común en estas aplicaciones: mantener un posicionamiento fiable en entornos complejos. En las ciudades, los edificios altos reflejan las señales de los satélites, lo que genera trayectos múltiples que reducen la precisión. Bajo una vegetación densa o cerca de otros obstáculos, las señales de los satélites pueden debilitarse o quedar bloqueadas. Asimismo, los receptores son cada vez más vulnerables a la interferencia intencionada y a la suplantación de señales. Por otra parte, el diseño compacto de muchas plataformas robóticas suele provocar que las antenas queden mal ubicadas.

El procesamiento de señales Supercorrelation de FocalPoint aborda estos desafíos a nivel del receptor GNSS. Mejora la precisión en entornos con una fuerte presencia de trayectorias múltiples, refuerza la resiliencia frente a la suplantación y la interferencia, y ayuda a recuperar el rendimiento en situaciones donde la ubicación de la antena no es la óptima. Funciona con el hardware de receptor existente, sin necesidad de sensores adicionales.

A medida que los sistemas conscientes de su ubicación se vuelven cada vez más autónomos, un posicionamiento fiable resulta fundamental para navegar por su entorno, dar soporte a servicios basados en la localización y operar de forma segura cerca de las personas. Un robot de reparto que decide por dónde cruzar, o un robotaxi que recibe información de posicionamiento falsa a causa de una suplantación, deben tomar decisiones basándose únicamente en la información de la que disponen. No hay ningún conductor que pueda detectar el error.

S-GNSS ya está consolidada en el sector de la automoción y se encuentra disponible comercialmente como una actualización de firmware, fruto de la colaboración entre FocalPoint y STMicroelectronics. S-GNSS Auto está integrada en los receptores GNSS Teseo de ST, lo que aporta un mejor rendimiento en el posicionamiento para aplicaciones de conducción autónoma. La expansión hacia las ciudades inteligentes y la robótica lleva la tecnología de FocalPoint a nuevos mercados que se enfrentan a desafíos similares en cuanto a la fiabilidad de los sistemas GNSS.

La IA física está saliendo de entornos controlados para adentrarse en el mundo real, donde un posicionamiento fiable resulta fundamental para lo que estos sistemas pueden lograr, afirmó Scott Pomerantz, consejero delegado de FocalPoint Positioning. Nuestra tecnología proporciona a los sistemas autónomos una comprensión más precisa de su ubicación, ayudándoles a navegar de forma segura por entornos complejos. Nos entusiasma aplicar nuestros años de experiencia en el sector de la automoción a esta nueva generación de máquinas inteligentes.

FocalPoint también está colaborando con fabricantes de chipsets para llevar Precise+ al mercado. Esta solución está diseñada para ofrecer una precisión inferior al metro en aplicaciones que así lo requieren, como en maquinaria agrícola y de construcción, donde un posicionamiento preciso impulsa la productividad y la seguridad.

Visite a FocalPoint en el CES 2027, del 6 al 9 de enero en Las Vegas, para descubrir qué significa un posicionamiento fiable para la IA física, las ciudades inteligentes y la robótica.

Para programar una reunión u obtener más información, contacte a contact@focalpointpositioning.com

Acerca de FocalPointFocalPoint desarrolla software avanzado que garantiza la fiabilidad de los sistemas GNSS en los entornos más exigentes. Su software insignia, S-GNSS Auto, proporciona la precisión de posicionamiento necesaria para avanzar en la autonomía de los vehículos, especialmente en entornos como cañones urbanos o caminos forestales. Esta solución conjunta, integrada en los dispositivos Teseo V y Teseo VI de STMicroelectronics, se ofrece como una actualización de firmware perfectamente integrada, lo que permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) potenciar sus capacidades ADAS y V2X. Tras demostrar su eficacia en el sector de la automoción, S-GNSS se está expandiendo ahora a ámbitos como la IA física, las ciudades inteligentes y la robótica. Con sede en Cambridge (Reino Unido), FocalPoint cuenta con el respaldo de una inversión estratégica de GM Ventures y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por parte del Royal Institute of Navigation (RIN) y el Institute of Navigation (ION).

Media Contact: Ramya Sriram; contact@focalpointpositioning.com Website:https://focalpointpositioning.com/

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