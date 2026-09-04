Hisense lleva colores realistas, confort visual y entretenimiento inmersivo a IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, presenta sus últimas innovaciones en pantallas, tecnología láser y audio en la feria IFA 2026 bajo el lema "Innovando para una vida más brillante", combinando una calidad de imagen vívida, comodidad visual y un sonido envolvente para ofrecer una experiencia de entretenimiento en el hogar más placentera.

En IFA 2026, los productos de Hisense también han sido reconocidos en diversas categorías de los premios IFA Innovation Awards: la barra de sonido Hisense UX1 resultó ganadora, mientras que el televisor 116UXS MiniLED, el televisor UR8, la serie de televisores REGZA RGB Mini LED ZX y el proyector láser XR10 recibieron una mención de honor.

En su debut europeo, el Hisense 116UXS presenta la siguiente evolución de la tecnología RGB MiniLED, impulsada por Chromagic 2.0. Su retroiluminación de cuatro colores incorpora una fuente de luz cian específica a los colores rojo, verde y azul, alcanzando el 110 % del espacio de color BT.2020. El 116UXS también ha obtenido las certificaciones Pantone Validated RGB MiniLED y Pantone Color, lo que avala aún más su rendimiento cromático. Gracias a la combinación de un brillo máximo de 10.000 nits, el motor Hi-View AI Engine RGB y el panel Obsidian, el 116UXS ofrece una precisión de color, un contraste y una profundidad mejorados para una experiencia visual realista.

El 116UXS combina un rendimiento cromático avanzado con una solución de confort visual a nivel de hardware. Su tecnología de baja emisión de luz azul permite una visualización prolongada y cómoda sin comprometer la calidad de la imagen, obteniendo la certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution). Más allá del modelo insignia, toda la gama RGB MiniLED de 2026 —incluidos los modelos UR9S y UR8S— ha recibido la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, convirtiendo la protección ocular en un estándar de la serie en lugar de una característica exclusiva del modelo de gama alta.

Hisense y TÜV Rheinland celebraron la obtención de estas certificaciones durante la feria IFA 2026, en un evento conjunto al que asistieron Henk Pieters, vicepresidente sénior de Ventas, Marketing y Comunicación Global de la división de Productos del Grupo TÜV Rheinland, y Sonny Ming, director general de Marketing de Producto de Televisores en el Centro Comercial Global de Hisense.

Sonny Ming declaró: "Esta certificación de TÜV Rheinland valida objetivamente que los televisores Hisense RGB MiniLED ofrecen una experiencia de visualización más cómoda. Asimismo, Hisense seguirá impulsando la innovación en pantallas para brindar a los consumidores una calidad de imagen de primer nivel que combina colores brillantes con una mayor comodidad visual".

Este enfoque en la comodidad visual también se extiende a los productos láser de Hisense. El proyector láser XR10, el Laser Cinema PX4 Pro y el Laser TV L9Q Pro han obtenido la certificación Eye Comfort de TÜV Rheinland, mientras que la serie C3 y otros modelos amplían aún más la gama de productos para disfrutar de una experiencia de entretenimiento envolvente en pantalla grande.

Hisense presenta en IFA 2026 la tecnología FSD (Field Sequential Display), pionera a nivel mundial; se trata de una arquitectura LCD revolucionaria que elimina los filtros de color al mostrar los componentes de imagen rojo, verde y azul de forma secuencial en el dominio temporal, lo que permite lograr un brillo notablemente superior, colores más puros, una mayor eficiencia energética y tasas de refresco de hasta 360 Hz en comparación con los paneles LCD convencionales.

Más allá de las pantallas y los proyectores, Hisense presenta barras de sonido, altavoces y auriculares. La barra de sonido UX1 combina audio de 11.2.6 canales, Dolby Atmos, DTS y la integración Hi-Concerto con televisores Hisense seleccionados para ofrecer una experiencia audiovisual envolvente y fluida. Los auriculares inalámbricos de diseño abierto Hisense HiClips pesan solo 5,5 g cada uno y cuentan con un diseño flexible que permite llevarlos cómodamente durante todo el día.

En conjunto, estas innovaciones reflejan la visión de Hisense de un ecosistema de entretenimiento en el hogar más cómodo, vívido e inmersivo, haciendo que las experiencias cotidianas sean más brillantes y agradables.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 180 países, especializada en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones tecnológicas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-primer semestre de 2026). Como pionera en la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación en la próxima generación de esta tecnología. En su calidad de patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense apuesta por las asociaciones deportivas globales como medio para conectar con audiencias de todo el mundo.

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