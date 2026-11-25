(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei y CMA lanzan conjuntamente una solución nacional de pagos para acelerar la transformación de los pagos globales

SINGAPUR, 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En el Singapore FinTech Festival 2026 (SFF 2026), Huawei y CMA Small Systems AB (CMA), miembro del Programa RONGHAI de Socios Financieros Globales de Huawei, llevaron a cabo el lanzamiento conjunto de una Solución Nacional de Pagos.

Frank Lu, director del Departamento de Ventas de Soluciones Integradas para Bancos Centrales de Huawei, y Maxim Neshcheret, director regional para Asia de CMA Small Systems AB, asistieron a la ceremonia de lanzamiento. Gracias a la combinación de las capacidades de software de CMA en sistemas nacionales de pago con las capacidades de infraestructura TIC de Huawei en computación, almacenamiento, redes, nube y centros de datos, ambas compañías tienen como objetivo proporcionar soluciones conjuntas integrales para bancos centrales e instituciones financieras, acelerando la modernización de los sistemas nacionales de pago.

Combinando fortalezas para construir sistemas de pago nacionales resilientes

Según la transformación digital continúa con la reconfiguración de la industria financiera global, los sistemas de pago evolucionan hacia el procesamiento en tiempo real, una mayor eficiencia y una interoperabilidad mejorada. Esta evolución impone mayores exigencias al rendimiento del sistema, la seguridad, la continuidad del negocio y la resiliencia de la infraestructura.

Contando con más de 30 años de experiencia en infraestructura de mercados financieros, CMA dispone de una amplia experiencia al servicio de bancos centrales, bancos comerciales, cámaras de compensación y depositarios de valores, con capacidades centrales que abarcan RTGS, ACH, IPS y sistemas de depósito de valores. Huawei, aprovechando su amplia experiencia en TIC, proporciona a las instituciones financieras capacidades completas que abarcan computación, almacenamiento, redes, nube y centros de datos.

La solución nacional de pagos lanzada de forma conjunta consigue integrar profundamente el software de pagos probado de CMA con la infraestructura TIC altamente fiable de Huawei en los sectores de la computación, almacenamiento, redes, nube y centros de datos, proporcionando a los clientes una solución integrada que abarca aplicaciones de pago e infraestructura subyacente. La solución admite implementaciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres con el objetivo de garantizar el funcionamiento estable y la continuidad del negocio de los sistemas de pago críticos. También permite llevar a cabo una implementación por fases y una expansión flexible en función de las necesidades cambiantes del negocio. Además, a través del programa RONGHAI de Huawei Global Financial Partner, ambas compañías han conseguido establecer un mecanismo dedicado a la colaboración que abarca el desarrollo conjunto de soluciones, la entrega de proyectos y los servicios al cliente. Con ello se consigue reducir la complejidad de la integración de sistemas y gobierno de proyectos, al tiempo que ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes en diferentes países y regiones.

Profundizando la alianza para expandir los mercados financieros globales

El lanzamiento conjunto supone otro hito importante dentro de la creciente alianza entre Huawei y CMA. En 2025, CMA se unió al Programa RONGHAI de Huawei Global Financial Partner. En septiembre de 2026, ambas compañías firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) durante HUAWEI CONNECT 2026, definiendo aún más su colaboración en integración tecnológica, desarrollo conjunto de soluciones, expansión de mercado y servicios al cliente. Este último lanzamiento representa un paso más para su alianza, avanzando de la colaboración en el ecosistema al desarrollo conjunto de soluciones y la colaboración en el mercado.

Lanzado en el año 2024, el Programa RONGHAI de Huawei Global Financial Partner tiene como objetivo llevar a cabo la profundización de la colaboración con socios del sector financiero y acelerar la transformación digital e inteligente de los clientes.

De cara al futuro, Huawei seguirá trabajando estrechamente con CMA con el fin de profundizar la innovación conjunta y la colaboración en el mercado de los sistemas de pago nacionales, llevando sus soluciones conjuntas a más mercados en todo el mundo y contribuyendo a la modernización de la infraestructura financiera global.

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