(Información remitida por la empresa firmante)

-De Burdeos a China: JD.com amplía sus acuerdos de abastecimiento directo con los principales productores de vino franceses

PEKÍN, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- JD.com está ampliando sus alianzas de abastecimiento directo e importación transfronteriza con productores líderes a nivel global, proporcionando a las marcas internacionales una vía más directa al mercado de consumo chino. El viernes pasado, representantes de 20 importantes bodegas de Burdeos se unieron a diplomáticos de más de 10 países y representantes de más de 100 marcas internacionales y organizaciones transfronterizas en la sede central global de JD.com en Pekín.

El encuentro puso de relieve el papel cada vez mayor de JINGDONG Cross-Border, la división de importación transfronteriza de JD.com, en la conexión de marcas y productos internacionales con los consumidores chinos. Sandy Xu, consejera delegada de JD.com, reafirmó la internacionalización como una prioridad estratégica a largo plazo, y destacó que la compañía aprovecha su red global de abastecimiento y sus capacidades en la cadena de suministro para ayudar a las marcas internacionales a entrar en China y lograr un crecimiento sostenible en el mercado.

Francia estuvo fuertemente representada por destacados productores de Burdeos, entre ellos Château Branaire-Ducru, Château Lascombes, Château Talbot, Pichon Comtesse, Château Lynch-Bages, Château Beychevelle, Pontet Canet, Château Montrose, Château Pédesclaux, Château Giscours y Cos d'Estournel, entre otros.

"China es un mercado muy importante, y el hecho de disponer de los canales y socios adecuados es fundamental", afirmó François-Xavier Maroteaux, director general de la Union des Grands Crus de Bordeaux (UGCB) y propietario de Château Branaire-Ducru. "JD.com desempeña un papel crucial, y es maravilloso ver tantos vinos de Burdeos de gran calidad que están disponibles para los consumidores chinos a través de JD.com".

El vino ilustra el modelo de abastecimiento directo de JINGDONG Cross-Border. Contando con centros de abastecimiento repartidos en Europa, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, trabaja directamente con marcas y productores en origen, conectando la oferta global con la demanda en China de forma más eficiente. Para los vinos de Burdeos, la importación transfronteriza bajo régimen aduanero, la logística con temperatura controlada y la trazabilidad integral permiten que los vinos de origen directo puedan llegar a los consumidores chinos en tan solo dos o tres días después de realizar el pedido, garantizando con ello la autenticidad y la calidad desde el origen hasta la entrega.

Las alianzas van todavía más allá de la importación y la distribución. JINGDONG Cross-Border se ha asociado junto a Château Lascombes, un Segundo Cru en la Clasificación de Burdeos 1855, con el objetivo de crear una edición limitada exclusiva para el mercado chino, conmemorando el Año de la Cabra en 2027. Esta colaboración sirve como demostración sobre cómo los productores internacionales pueden combinar su tradición con un profundo conocimiento de las preferencias y ocasiones de consumo locales para estrechar lazos con los clientes chinos.

Estas alianzas forman parte del "Plan de Gigacrecimiento de 10.000 millones" de JD.com, lanzado en el año 2025 para ayudar a las marcas internacionales a entrar y crecer en China. Desde que se llevó a cabo su lanzamiento, JINGDONG Cross-Border ha introducido más de 2.000 marcas internacionales y 20.000 productos nuevos de más de 10 países.

Además de introducir productos en China, JINGDONG Cross-Border combina el abastecimiento global junto a la experiencia de JD.com dedicada a la venta al por menor, logística, marketing y análisis del consumidor para apoyar a las marcas internacionales a lo largo de su trayectoria en el mercado, ayudándolas a adaptarse a la evolución de la demanda y a lograr un crecimiento a largo plazo en China.

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