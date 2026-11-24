(Información remitida por la empresa firmante)

ESTAMBUL, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Karsan continúa expandiendo su presencia en Europa mediante soluciones innovadoras de transporte público eléctrico y autónomo, alcanzando un nuevo hito importante en Italia con la introducción de su nuevo trolebús e-ATA de 18 metros. KMOBILITY, el distribuidor de Karsan en Italia, se ha adjudicado una licitación convocada por TPER, el operador de transporte público de Bolonia, y ha firmado un contrato para el suministro de 35 unidades del nuevo trolebús e-ATA. El acuerdo incluye, además, una opción para otros 35 vehículos, lo que podría elevar el pedido total a 70 unidades. Equipado con tecnología de carga en movimiento (IMC) que permite al vehículo obtener energía de las líneas aéreas mientras carga simultáneamente sus baterías, este nuevo modelo pone de manifiesto la capacidad tecnológica de Karsan para desarrollar soluciones de transporte público eléctrico adaptables a diversos requisitos de infraestructura. Tras situarse en 2025 como el segundo operador en el mercado italiano de transporte público eléctrico, con una cuota del 12,5 %, Karsan refuerza aún más su posición en Europa gracias a este nuevo proyecto en Bolonia. Consolidando su papel como proveedor de soluciones para TPER desde 2022 con la contratación de 24 autobuses eléctricos e-ATA de 18 metros, Karsan ampliará su flota en la red de dicho operador hasta alcanzar los 59 vehículos con la incorporación de estos nuevos trolebuses e-ATA, lo que reafirma la confianza en sus productos y tecnologías.

Combinando la amplia experiencia en ingeniería de Karsan en transporte público eléctrico con la tecnología de trolebús, el nuevo trolebús e-ATA se ha desarrollado para satisfacer las demandas de rutas urbanas muy transitadas, ofreciendo una alta capacidad de pasajeros y una gestión energética flexible. El modelo de 18 metros cuenta con la tecnología In Motion Charging (IMC), que le permite funcionar con electricidad suministrada por líneas aéreas mientras recarga simultáneamente sus baterías a bordo. Con su sistema de batería de alta capacidad, el trolebús e-ATA puede funcionar completamente con energía eléctrica a lo largo de rutas sin líneas aéreas, lo que brinda a los operadores de transporte público una mayor flexibilidad en la planificación de rutas. Esto permite a los operadores dar servicio a una red de transporte más amplia con el mismo vehículo, sin limitarse a rutas equipadas con líneas aéreas. La tecnología también permite a las ciudades hacer un uso más eficiente de su infraestructura de trolebuses existente, reducir la necesidad de inversiones adicionales en líneas aéreas y extender los servicios de transporte público eléctrico a nuevas rutas.

Alta capacidad para pasajeros, rendimiento potente y comodidad excepcional

El nuevo trolebús e-ATA de Karsan combina una gran capacidad de pasajeros, un potente rendimiento eléctrico y un confort excepcional. La configuración desarrollada para Bolonia tiene capacidad para hasta 146 pasajeros, pudiendo adaptarse a una mayor capacidad según las necesidades del cliente. Con un par motor máximo de hasta 22.000 Nm, el vehículo admite carga externa de CC de hasta 200 kW, además de la carga mediante líneas aéreas, lo que garantiza una mayor flexibilidad operativa. Su diseño de cuatro puertas, con piso totalmente bajo, un interior espacioso y diversas características de accesibilidad, ofrece una experiencia de viaje cómoda e inclusiva. Las tecnologías avanzadas de asistencia al conductor y de seguridad refuerzan aún más la seguridad de los pasajeros y la seguridad vial. El sistema de alerta acústica de vehículos (AVAS) mejora la seguridad de los peatones al hacer que la presencia del vehículo sea más perceptible a bajas velocidades. Otras funciones de seguridad que incluyen advertencias de colisión frontal y de atropello a peatones, alerta por cambio involuntario de carril y reconocimiento de señales de tráfico, ayudan a los conductores a desenvolverse en condiciones de tráfico urbano exigentes.

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