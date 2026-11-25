Leekr Technology ofrece soluciones de frenado electrónico de calidad automotriz para respaldar la producción en masa de vehículos autónomos

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 25 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Leekr Technology, proveedor líder de soluciones de chasis inteligentes, está acelerando su expansión dentro de los mercados internacionales de vehículos autónomos gracias a la aplicación de su tecnología de frenado electrónico de grado automotriz, probada en la producción a gran escala en el mercado chino de vehículos eléctricos inteligentes, a vehículos autónomos de baja velocidad. Proporciona los sistemas DHB-P (Two-box: Decoupled Hydraulic Brake-by-Wire System) e IHB-P (One-box: Integrated Intelligent Braking System) para satisfacer las necesidades de frenado de vehículos autónomos de logística y limpieza.

Las variaciones en la carga de los vehículos, las demandas de frenado de emergencia y las largas jornadas de funcionamiento representan tres retos muy importantes para sus sistemas de frenado. Para vehículos de transporte autónomos de baja velocidad, los sistemas de frenado electrónico de Leekr Technology ajustan de forma dinámica la fuerza de frenado en función de la masa del vehículo y las variaciones de la carga útil, en coordinación con la estrategia de control del vehículo, garantizando un frenado fiable a plena carga y un frenado suave cuando el vehículo está vacío.

Los sistemas admiten frenado activo, con un tiempo de respuesta inferior a 150 ms, y funcionan con sistemas de conducción automatizada destinados a ejecutar comandos de frenado de emergencia, consiguiendo así reducir el riesgo de colisiones. El diseño de grado automotriz, la redundancia de seguridad y el autodiagnóstico del sistema ayudan a mantener un frenado fiable durante un funcionamiento prolongado sin supervisión. Sus soluciones ya han sido adoptadas en vehículos de producción en serie por los principales fabricantes de equipos originales (OEM) de vehículos logísticos autónomos y de limpieza en China.

El sistema DHB-P (de dos unidades) se ha diseñado pensando en los programas de producción OEM convencionales. Contando con una arquitectura hidráulica totalmente desacoplada y generación de presión activa mediante motor, el sistema aplica la fuerza de frenado en respuesta a las órdenes de control del vehículo sin necesidad de accionar el pedal del freno. Es compatible con los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS). El sistema admite la conducción colaborativa hombre-máquina y es compatible con los modos de conducción tanto humana como autónoma.

Para vehículos que requieren una mayor integración y funciones de seguridad activa más avanzadas, Leekr Technology proporciona el Sistema de Frenado Inteligente Integrado IHB-P (de una unidad). Este sistema combina las funciones de servofreno electrónico (eBooster) y control electrónico de estabilidad (ESC) en una sola unidad.

Con el fin de poder cumplir con los requisitos de seguridad de la conducción automatizada avanzada, el IHB-P puede combinarse con una Unidad de Frenado Redundante (RBU) independiente. En caso de que la unidad de frenado principal (IHB-P) falle, la RBU puede tomar el control del frenado para detener el vehículo de forma segura, cumpliendo con los requisitos de redundancia de frenado de la conducción automatizada SAE Nivel 4 y las aplicaciones de vehículos autónomos de baja velocidad.

Leekr Technology es la primera empresa en China en conseguir la producción en masa de una solución de frenado por cable redundante IHB-P + RBU para vehículos autónomos. En Europa, proporcionará a los fabricantes de equipos originales soluciones de frenado por cable personalizadas y servicios de ingeniería.

Página web: www.leekr-chassis.com.

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