(Información remitida por la empresa firmante)

XIAMEN, China, 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Milesight, proveedor líder de productos IoT innovadores, ha presentado su cartera de control HVAC para llevar a cabo la modernización de edificios en Europa. En muchos edificios existentes, se han instalado equipos de calefacción y refrigeración de diferentes fabricantes a lo largo del tiempo, lo que obliga a los equipos de mantenimiento a gestionar termostatos, mandos a distancia e interfaces de sistema independientes. Un cambio en el horario de funcionamiento o la configuración de temperatura puede necesitar de realizar ajustes en múltiples habitaciones y sistemas, con información limitada sobre la respuesta de los equipos.

La cartera de Milesight abarca radiadores, calefacción por suelo radiante, calderas, unidades fan coil, aire acondicionado split y sistemas de caudal de refrigerante variable (VRF). Incluye termostatos para radiadores y ambientes, controladores de actuadores, interruptores inteligentes con medición de potencia, controladores de contacto seco y controladores específicos para aire acondicionado split y VRF. Los equipos de mantenimiento pueden seleccionar controles que se ajusten a los equipos ya instalados, y posteriormente, añadir el control de la temperatura ambiente, programar el funcionamiento de los equipos, monitorizar su estado operativo o integrar sistemas compatibles con una plataforma de gestión de edificios existente.

Demostraciones en directo y pruebas de producto el 1 de diciembre.

Milesight va a presentar estas soluciones durante el seminario web en directo "Smarter HVAC for Europe: Energy-Efficient Control for Heating, Split AC & VRF", que se celebrará en inglés el martes 1 de diciembre de 2026, de 10:00 a 11:00 h CET. Allen Tu, director sénior de marketing de producto, y Ryan Liu, director de marketing de producto, mostrarán controles de calefacción más robustos y cómo un termostato envía señales a los equipos de calefacción para que respondan. También van a realizar demostraciones sobre cómo integrar las unidades de aire acondicionado split existentes en una gestión común y cómo los operadores pueden consultar el estado de las unidades VRF conectadas y controlarlas desde una interfaz central.

Los asistentes inscritos pueden solicitar una de las más de 30 muestras gratuitas de los modelos WT103, UC722, y UC6xx para evaluarlas en sus propios proyectos. Inscríbase en el seminario web a través de Zoom: https://zoom.us/webinar/register/3017954...

Acerca de Milesight

Milesight ofrece productos de detección con múltiples posibilidades destinados a capturar los datos más relevantes y hacerlos accesibles en diversas aplicaciones. Aplica de forma innovadora tecnologías emergentes como la IA, el 5G y el IoT a distintos escenarios de uso. Contando con el compromiso de que la detección sea relevante, Milesight responde rápidamente a los desafíos específicos de sus clientes y colabora con una creciente red de socios para proporcionar un valor de datos único. Está decidida a generar un impacto real y positivo en edificios inteligentes, tráfico inteligente, seguridad inteligente, ciudades inteligentes y más allá.

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