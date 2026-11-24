(Información remitida por la empresa firmante)

-OpenClips es la primera plataforma de IA capaz de transformar un enlace de producto en anuncios listos para su publicación

Las empresas pueden convertir un enlace de producto, una fotografía o una breve descripción en anuncios de vídeo y Reels, sin necesidad de tener experiencia en rodaje o edición.

DUBAI, EAU, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Todas las herramientas de vídeo basadas en IA prometen un anuncio finalizado; la mayoría, sin embargo, solo ofrece contenido de baja calidad generado por IA. OpenClips.AI es la primera herramienta de generación de vídeo mediante IA diseñada para ofrecer anuncios listos para su lanzamiento, permitiendo además que las empresas conozcan el coste de cada pieza creativa antes de invertir ni un solo dólar.

Marketing Studio de OpenClips ofrece plantillas listas para usar y ejemplos de anuncios organizados por sector, que abarcan desde restaurantes y el sector inmobiliario hasta tiendas online y aplicaciones. No es necesario empezar desde cero ni aprender a redactar instrucciones (prompts): basta con incluir un enlace al producto o una foto y seleccionar la plantilla adecuada. OpenClips se encarga de todo el proceso creativo, desde el guion y las escenas hasta la voz, los subtítulos y el sonido, de modo que el equipo solo tiene que decidir qué anuncio publicar.

Para aplicaciones móviles y juegos, OpenClips también crea anuncios jugables para plataformas como Meta, Google, Unity y AppLovin, partiendo únicamente de un enlace a la Play Store; sin necesidad de redactar descripciones del juego ni de subir archivos multimedia.

Anuncios que captan la atención, a partir de una breve información

Una tienda online introduce el enlace a la página de un producto. Un restaurante utiliza una foto, tomada con un móvil, de un nuevo plato. Un agente inmobiliario sube las imágenes de una propiedad, y una empresa de software parte de unas pocas líneas que explican el problema que resuelve su producto.

El mercado está saturado de herramientas; lo que las empresas necesitan son atajos. Atajos para obtener un video (reel) listo para publicar, plantillas preparadas para su uso inmediato y acceso a las habilidades necesarias para crear anuncios y contenidos que capten la atención de inmediato. El equipo detrás de OpenClips pasó más de 13 años en el ámbito del marketing de resultados aprendiendo qué es lo que impulsa una estrategia eficaz; a partir de esa experiencia, crearon OpenClips: una suite creativa integral, pero simplificada.

"Las empresas no necesitan otro modelo de IA. Necesitan un anuncio que puedan lanzar hoy mismo", afirmó Dan Petkovic, cofundador de OpenClips. "Hemos diseñado OpenClips para que cualquier persona, incluso sin experiencia previa en generación mediante IA, pueda utilizarlo desde el primer día, y para que los equipos corporativos puedan desarrollar sus propios flujos de trabajo sobre esta base". Registro en openclips.ai.

Cómo probar anuncios sin tener que empezar de cero

Para las empresas que realizan campañas publicitarias de pago, el primer anuncio rara vez es el que mejor funciona. Los equipos prueban diferentes enfoques iniciales y mensajes para ver a qué responde su audiencia; con OpenClips, cada nueva versión parte de una misma plantilla, sin necesidad de realizar una nueva grabación.

Aquellos equipos que deseen integrar OpenClips en sus flujos de trabajo actuales pueden utilizar la herramienta a través de ChatGPT o Claude mediante el protocolo MCP. Detrás de la plataforma hay un equipo humano real: los clientes corporativos cuentan con asistencia personalizada, que incluye una llamada inicial de 20 minutos la cual culmina con la generación en tiempo real de un anuncio para su propio producto y una respuesta garantizada en un plazo máximo de un día hábil.

OpenClips es un estudio de creación publicitaria basado en IA, diseñado para empresas y equipos de marketing corporativo. A partir de un enlace a un producto, una fotografía o una breve descripción, la plataforma genera anuncios en vídeo y Reels listos para su publicación, empleando plantillas predefinidas y modelos de vídeo e imagen de vanguardia, tales como Seedance, Veo y Kling.

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