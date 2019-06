Sondeo de Econsultancy: un tercio de las organizaciones teme quebrar en 36 meses si no reinventan su modelo comercial

Publicado 21/05/2019 14:31:35 CET

El conocimiento comercial combinado con una experiencia personalizada del cliente destaca como solución para el crecimiento

SAN FRANCISCO, 21 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Econsultancy, en colaboración con Sitecore(®) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2472896-1&h=1286981354&u...], el líder global de software de gestión de experiencias digitales, ha publicado un informe de título "Reinventing Commerce" (Reinvención del comercio) que ofrece un resumen del mercado global de comercio. El sondeo destaca que el 60 por ciento de las organizaciones informan que su modelo comercial se ve presionado de manera crítica o significativa para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y un tercio están preocupados que esa presión amenace la supervivencia de sus empresas en los próximos 36 meses.

https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg]

La mayoría de compañías encuestadas identificó un nuevo modelo de crecimiento usando conocimiento de comercio combinado con la experiencia personalizada adecuada al cliente. Dos tercios de los encuestados reconocen que para enfrentarse a las grandes marcas deben crear el contenido personalizado adecuado para sus clientes.

En general, los encuestados están en conflicto acerca de trabajar y competir con grandes empresas como Amazon y Alibaba a pesar de sentirse entusiasmados por los posibles resultados comerciales favorables de crear una experiencia personalizada adecuada para el cliente. Casi el mismo porcentaje de encuestados considera que los mercados de comercio electrónico de primer nivel suponen una oportunidad significativa de crecimiento (47 por ciento) aun cuando les preocupa trabajar con esas empresas (46 por ciento).

En respuesta a este mercado complejo, más del 80 por ciento de los encuestados comenta que su éxito como empresa de comercio electrónico depende de su capacidad para crear experiencias del cliente atractivas. Pese a ello, menos del 40 por ciento informa tener un sistema montado hoy en día que pueda personalizar para clientes individuales. Sitecore Experience Commerce(TM) se diseñó específicamente para resolver este problema y capacitar a los publicistas para que ofrezcan una experiencia de compra muy personalizada. Sitecore Experience Commerce fusiona contenido y comercio para que cualquier empresa pueda ofrecer personalización consistente, desde exhibir los productos relevantes a presentación de promociones y ofertas en el contexto del viaje de un individuo: antes, durante y después de la transacción.

"Nadie quiere vivir en un mundo en el que marcas más nuevas y pequeñas no puedan competir contra los Goliat del comercio electrónico. El resultado final de eso es un entorno comercial homogéneo para los consumidores que no ofrece variedad", comentó Paige O'Neill directora de marketing de Sitecore. "Puesto que casi la mitad de los líderes empresariales siente que su capacidad para personalizar la experiencia de sus clientes no es suficiente, todavía queda mucho espacio para crecer. Asumir el control de los datos y el contenido, además de sacar provecho a plataformas tecnológicas tales como la de Sitecore, puede ayudar a las empresas a competir al mismo nivel con empresas mayores y no arruinarse".

"Todos los sectores en todas las zonas geográficas sienten presión por crear experiencias de cliente más relevantes," comentó Stefan Tornquist, vicepresidente sénior de la estrategia de investigación y contenido de Econsultancy. "La mayoría de líderes empresariales y publicistas reconoce que tienen que crear contenido personalizado para plataformas de comercio, pero existe una desconexión real entre su capacidad para ofrecer una experiencia digital que atraiga a los clientes a comprar una vez y volver muchas más. Cuando comparas las prioridades y sofisticación de los líderes industriales con los demás, muchas compañías están en peligro. Solo podrán acortar distancias cuando ofrezcan experiencias relevantes a sus clientes a escala".

Los resultados del informe "Reinventing Commerce" se basan en una encuesta realizada a más de 1200 ejecutivos de marketing del sector minorista, CPG/FMCG, y fábricas de marcas en doce países en Norte América, Europa y Asia.

Puedes descargarte el informe conclusivo en Sitecore.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2472896-1&h=796080503&u=...].

Acerca de SitecoreSitecore es el líder global de software de gestión de experiencia digital que combina gestión de contenido, comercio y perspicacias sobre los clientes. Sitecore Experience Cloud(TM) permite a los comerciantes ofrecer contenido personalizado en tiempo real y a escala en todos los canales; antes, durante y después de una venta. Más de 5200 marcas, incluidas American Express, Carnival Cruise Lines, Kimberly-Clark y L'Oréal, confían en Sitecore para ofrecer interacciones personalizadas que encantan a sus audiencias, crean lealtad y fomentan los ingresos.

ContactoShannon LymanDirectora sénior de comunicaciones de Sitecoreshannon.lyman@sitecore.com[mailto:shannon.lyman@sitecore.com]

Relaciones con los medios de comunicación de SitecoreWE CommunicationsTeamSitecore@we-worldwide.com[mailto:TeamSitecore@we-worldwide.com]

© 2019 Sitecore Corporation A/S. Sitecore(®), Own the Experience(®), Sitecore Experience Cloud(TM) y Sitecore Experience Commerce(TM) son marcas comerciales registradas de Sitecore Corporation A/S en EE.UU. y otros países. El resto de marcas, marcas comerciales y nombres son propiedad de sus respectivos dueños.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2472896-1&h=4006051139&u...]

Sitio Web: http://www.sitecore.net/