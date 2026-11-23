(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo contempla la incorporación de los módulos TNC 3.0 de Tongwei al proyecto Dama Solar en Rumanía, una instalación de 1,36 GWp, el cual se prevé que genere cerca de 1.800 GWh de electricidad al año.

CHENGDU, China, 23 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tongwei y Rezolv Energy firmaron recientemente un acuerdo para el suministro de 846 MW de módulos TNC 3.0 de Tongwei destinados al proyecto Dama Solar, en Rumanía, el cual se perfila como una de las plantas solares de mayor envergadura en una única ubicación en Europa.

El proyecto contará con una capacidad instalada de 1,36 GWp y, una vez en funcionamiento, se espera que genere cerca de 1.800 GWh de electricidad al año, lo que supondrá una contribución significativa al suministro de energía renovable en Rumanía.

El acuerdo se formalizó durante una visita a las instalaciones de Tongwei por parte de altos representantes de Actis y Rezolv Energy, entre ellos el consejero delegado de Rezolv Energy, Alastair Hammond. Liu Shuqi, presidenta y consejera delegada de Tongwei Co., Ltd., recibió a la delegación. Durante el encuentro, se abordaron la planificación estratégica del proyecto y la evolución del mercado de energías renovables en Europa.

Lo que se requiere para impulsar un proyecto a escala de gigavatios

Tongwei es un líder mundial en polisilicio de alta pureza y células solares, con un negocio fotovoltaico integrado que abarca desde la producción de silicio y la fabricación de células y módulos hasta el desarrollo de plantas de energía solar. El socio en el proyecto Dama Solar, Rezolv Energy, es un productor independiente de energía renovable fundado por Actis en 2022, centrado en el desarrollo de proyectos y su operación a largo plazo en Europa Central y el sureste de Europa.

Situado en el condado de Arad, en el oeste de Rumanía, el proyecto Dama Solar, por su envergadura y su larga vida útil, exige mayores niveles de eficiencia en los módulos, adaptabilidad al entorno y fiabilidad a largo plazo.

Para cumplir con estos requisitos, el proyecto utilizará los módulos TNC 3.0 de Tongwei. Al combinar una tecnología avanzada de celdas solares con un diseño de celdas cortadas en cuatro partes, estos módulos ofrecen una elevada potencia de salida, garantizando al mismo tiempo la fiabilidad operativa y una generación de electricidad estable a largo plazo.

Además de la tecnología de los módulos, el sistema de fabricación verticalmente integrado de Tongwei permite gestionar la calidad durante todo el proceso de producción. La empresa está organizando la producción y coordinando el suministro conforme a los requisitos de Dama Solar, con el fin de respaldar la ejecución del acuerdo de 846 MW.

"Aprovecharemos nuestro sistema de fabricación integrado para reforzar la coordinación con nuestros socios en los ámbitos de la tecnología, el suministro y la ejecución de proyectos, apoyando así la transición energética en Europa mediante productos fiables y de alta eficiencia, junto con servicios profesionales", afirmó Liu Shuqi, presidenta y consejera delegada de Tongwei Co., Ltd.

Del acuerdo a la entrega

El primer cargamento de módulos para Dama Solar ha salido de la planta de fabricación de Tongwei en Nantong, lo que marca el inicio de las entregas en el marco del acuerdo.

Dama Solar se suma al negocio de energía solar a gran escala de Tongwei en Europa, así como a su labor con inversores internacionales en infraestructuras y promotores de energías renovables. El proyecto aúna la experiencia de ambas partes en el desarrollo, la fabricación y el suministro de energías renovables.

Tongwei seguirá apoyando proyectos de energía limpia en todo el mundo mediante productos fiables, capacidades de fabricación avanzadas y una red de servicio global, contribuyendo así a impulsar la transición hacia una energía sostenible.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/tongwei-firma-un-acuerdo-para-el-suministro-de-modulos-de-846-mw-para-el-proyecto-dama-solar-de-rumania-302948053.html