Víctor Aroca lanza la fase en vivo de Phoenix Secret Multiverse, una propuesta que fusiona arte y espiritual

Víctor Aroca - Víctor Aroca

Madrid, 4 de diciembre de 2025.-

El creador multidisciplinar inaugura una nueva etapa con experiencias orientadas al crecimiento personal y colectivo.

– Comunicador místico y artista multidisciplinar Víctor Aroca presenta la fase en vivo de Phoenix Secret Multiverse, un proyecto que integra arte, espiritualidad y desarrollo personal. Tras consolidar su recorrido digital, la iniciativa da paso a encuentros que invitan a los participantes a convertirse en parte activa de una obra en transformación constante.

Phoenix Secret Multiverse se concibe como una arquitectura simbólica donde la creación artística funciona como herramienta de introspección y conexión con el propósito vital. Su intención es generar impacto social y espiritual mediante vivencias que combinan estética, reflexión y transformación interior.

Esta nueva etapa cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinar –el “Dream Team”– comprometido con la excelencia y la expansión colectiva. Las dinámicas propuestas fomentan la autoindagación y el contacto con la propia esencia, desde un enfoque que equilibra creatividad y estructura.

Aroca plantea una metodología que une misticismo y disciplina para construir procesos sostenibles de cambio profundo. Su visión se fundamenta en principios como la coherencia interna, la conexión con el propósito y el uso del arte como vehículo de sanación y de recuerdo identitario.

El proyecto se sustenta en una filosofía que entiende la abundancia como experiencia integral —salud, relaciones, sentido vital y bienestar material— y que contempla la adversidad como vía de evolución y fortalecimiento espiritual.

Con este lanzamiento, Víctor Aroca reafirma su propósito de crear espacios donde el arte inspire presencia y las vivencias se conviertan en catalizadores de transformación. Phoenix Secret Multiverse representa, en palabras de su creador, “la manifestación tangible de un viaje interior que convierte lo invisible en realidad”.

www.phoenix-secret.com

Víctor Aroca

Director General & Fundador

Phoenix Secret Multiverse

www.phoenix-secret.com

business@phoenix-secret.com

Número de contacto: 722878882