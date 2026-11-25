David Castillo junto al Museo del Louvre en Paris - Comunicación autor / Grupo Planeta

(Información remitida por la empresa firmante)

'As de Corazones: La venganza', la esperada continuación del thriller del escritor andorrano, ya está disponible en Amazon y en más de 4.500 librerías de toda España

Madrid, 25 de noviembre de 2026.- Grupo Planeta vuelve a confiar en el escritor y periodista andorrano David Castillo para publicar As de Corazones: La venganza, el desenlace de la historia iniciada en As de Corazones, su primera incursión en el thriller.



Publicada a través de Universo de Letras, sello editorial del Grupo Planeta, la nueva novela ya está disponible en Amazon y en más de 4.500 librerías de toda España, incluidas grandes cadenas como Casa del Libro, FNAC y El Corte Inglés, además de numerosas librerías independientes.



Tres años después de la publicación de la primera entrega, Castillo recupera a sus personajes para conducirlos hasta la resolución definitiva de una historia marcada por los secretos, las apariencias, la manipulación y la venganza.



En esta ocasión, París se convierte de nuevo en el gran escenario de la trama. Lo que debía ser la noche de consagración profesional de Fran Ballester se transforma en una pesadilla cuando, a las puertas del hotel Ritz y ante periodistas y fotógrafos, es detenido por la policía acusado de estar detrás de una serie de asesinatos unidos por una inquietante firma: el as de corazones.



Todas las pruebas parecen señalarlo. Sin embargo, los inspectores Isabelle y Martin Serrané pronto descubren que las evidencias encajan quizá demasiado bien y que prácticamente todos los implicados tienen algo que ocultar.



El lanzamiento supone el regreso de Castillo a la ficción después de que durante los últimos años haya centrado buena parte de su actividad en el periodismo, la literatura de no ficción y el documental. Tras As de Corazones, publicado en 2023, el autor publicó La vida en tiempos de guerra (2024), construido a partir de 26 testimonios relacionados con la guerra de Ucrania y que incluyó una entrevista al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



Paralelamente, Castillo ha desarrollado durante los últimos años el documental Chipre: la isla dividida, rodado a ambos lados de la última capital dividida de Europa y para el que entrevistó, entre otros protagonistas, al presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides; al entonces líder turcochipriota, Ersin Tatar; y al máximo representante de Naciones Unidas en la isla, Colin Stewart.



"Volver a estos personajes ha significado reencontrarme con una historia que nunca terminó realmente con la última página del primer libro. Quedaban secretos por descubrir, heridas por cerrar y, sobre todo, cuentas pendientes. Esta segunda parte es más intensa, más oscura y lleva a los personajes hasta lugares a los que quizá ni ellos mismos pensaban que serían capaces de llegar", explica David Castillo.



Sinopsis oficial

París iba a ser el escenario de la gran consagración de Fran Ballester. Sin embargo, a las puertas del hotel Ritz, entre flashes, periodistas y miradas expectantes, la noche más importante de su carrera se convierte en una pesadilla: la policía lo detiene acusado de estar detrás de una serie de asesinatos marcados por una inquietante carta, el as de corazones.



Todo parece señalarlo. Las pruebas, los escenarios de los crímenes y las personas que rodean su vida construyen contra él una imagen imposible de desmontar. Pero los inspectores Isabelle y Martin Serrané pronto comprenden que nada en esta investigación es tan sencillo como parece. Las evidencias encajan demasiado bien, los sospechosos mienten demasiado y cada nueva pista abre una puerta hacia secretos más oscuros.



Elena, la esposa humillada; Adrien, atrapado en una obsesión sentimental; Sophie, dividida entre la culpa y el amor; y otros personajes marcados por el deseo, los celos y la ambición convierten la investigación en un peligroso tablero donde nadie juega limpio. En una ciudad que respira belleza y amenaza a partes iguales, la pregunta ya no es solo quién mató, sino hasta dónde puede llegar alguien cuando el amor se convierte en posesión y la humillación exige venganza.



As de Corazones: La venganza es un thriller psicológico y policial sobre las apariencias, la manipulación y las heridas que se esconden detrás del deseo. Una novela donde cada carta puede ser una pista, cada silencio una amenaza y cada personaje una mentira a punto de salir a la luz.



El desenlace de As de Corazones

La nueva novela cierra la historia iniciada en 2023 y resuelve finalmente el misterio que rodea los crímenes del denominado asesino del As de Corazones.



Castillo construye el desenlace alrededor de una pregunta que atraviesa toda la novela: hasta dónde puede llegar una persona cuando el amor se transforma en posesión y la humillación reclama venganza.



La trama combina el thriller psicológico con la investigación policial y recupera personajes de la primera entrega junto a nuevas piezas de un tablero en el que las relaciones sentimentales, los celos, la ambición y los secretos personales terminan formando parte de la propia investigación.



Sobre David Castillo

David Castillo es escritor, periodista y director de documentales andorrano, nacido en Barcelona. Es autor de As de Corazones (2023), La vida en tiempos de guerra (2024) y As de Corazones: La venganza (2026).



Como director ha desarrollado Chipre: la isla dividida, documental dedicado al conflicto chipriota y a las consecuencias de más de medio siglo de división de la isla.



As de Corazones: La venganza supone su regreso a la novela y el cierre de la historia con la que inició su trayectoria en la ficción.



Ficha del libro

Título: As de Corazones: la venganza

Autor: David Castillo

Editorial: Universo de Letras – Grupo Planeta

Género: Thriller / novela negra y policíaca

Páginas: 226

ISBN: 9791388424212

PVP: 21,90 €

Disponibilidad: Amazon y más de 4.500 librerías de toda España, entre ellas Casa del Libro, FNAC y El Corte Inglés.

Contacto

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