Wine Gogh presenta el primer evento de pintura Neón de España en Barcelona

Pintar en Barcelona con vino y luces fluorescentes para una noche inolvidable. El evento se celebra el sábado día 4 de junio a las 21h en Wine Gogh, Travessera de Gracia 196, Barcelona

Llega a España el primer evento con luces y pintura neón de la mano de Wine Gogh, donde uno podrá disfrutar de una experiencia única e inigualable de pintar en Barcelona que se desarrollará en Travessera de Gracia, 196, en Barcelona. Este evento exclusivo se dará lugar el sábado día 4 de junio en las instalaciones de Wine Gogh.



Wine Gogh Neón Barcelona

El 4 de junio de este año se llevará a cabo en el estudio Wine Gogh un evento único que consiste en una tarde-noche especial rodeada de pintura y luces neón. Aquí los asistentes podrán dejar volar su imaginación mientras crean una obra de arte con pinturas totalmente especiales. Además, es importante no olvidar que sigue siendo en Wine Gogh, por lo que el vino será el principal compañero junto a diferentes cócteles especiales en esta aventura.



Wine Gogh es conocido por ofrecer una experiencia de arte y vino de manera combinada, por eso, desde su estudio han querido traer este evento en el que los asistentes tendrán la oportunidad de crear arte mientras juegan con pinturas y diferentes artilugios fluorescentes. Como siempre, ellos se encargan de todo y ponen a la disposición de los asistentes todo lo que necesitarán, desde el material artístico y el vino hasta los objetos de estilo neón que se podrá utilizar o pinturas fluorescentes para pintarse la cara o manos.



El evento Wine Gogh Neón es apto para todo el mundo, solo hay que tener ganas de disfrutar y pasarlo bien en buena compañía. Para vivir una experiencia completa, hay que dejarse sumergir en el mundo artístico con el plus de la diversión que las luces neón aportan, es una aventura única que uno no se puede perder.



Este es el primer evento que se hace en España. En el país se pueden encontrar muchos eventos con luces neón, pero ninguno que una arte y vino + luces y pinturas neón. En Wine Gogh quieren seguir innovando y acercar a las personas experiencias art and wine que les hagan desinhibirse y alejarse del mundo, por eso, además de proporcionar una experiencia en la que poder crear arte a la vez que disfrutar de un buen vino y otros cócteles, traen eventos de interés, como es el disfrutar de esta experiencia con el plus añadido de las luces neón.



Este evento único con Wine Gogh Neón es ideal para dejar salir la creatividad, conocer gente y, ¿por qué no? Compartirlo en redes sociales y que los seguidores vean la diversión que se pierden. Además, este evento contará con diferentes talents de Barcelona que acudirán al evento y poder probar por primera vez en España los colores NEÓN en la tela.



Los clientes de Wine Gogh tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia tan fluorescente, pero hay que recordar que, mientras llega el día, pueden seguir disfrutando de los diferentes eventos que ofrecen cada semana.



Para más información, Dani Font: info@winegogh.es







Nombre contacto: Dani Fuentes

Teléfono de contacto: 670727067