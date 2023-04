Wine Gogh en Valencia: llega a la ciudad el plan número 1 de arte y vino

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 13 de abril de 2023.

Nueva apertura de Wine Gogh en Valencia. "Estamos muy emocionados de informarte que la famosa e innovadora experiencia que combina el arte y el vino abre sus puertas en Valencia y nada menos que en el barrio de moda de la ciudad. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo porque te contaremos todos los detalles"

Wine Gogh, la innovadora experiencia que combina el arte y el vino, ha anunciado su nueva apertura el 14 de abril de 2023, en el barrio de moda de la ciudad de Valencia, Ruzafa. Así que los apasionados del arte o del vino (o de ambos) no pueden perderse esta experiencia de la mano de Wine Gogh en Valencia.



Wine Gogh es conocido por ofrecer una experiencia única que combina el arte y el vino. Las personas interesadas en asistir tendrán la oportunidad de pintar mientras beben vino ilimitado. Si a alguno no le gusta el vino, hay agua ilimitada o puede traer la bebida de casa. Cada día se pinta un cuadro diferente en clases dirigidas paso a paso por un profesor de arte.



La nueva ubicación de Wine Gogh en Valencia ofrece lo mejor de los dos mundos que une, arte y vino, en el popular barrio de Ruzafa, en la Calle Matías Perelló 39, 46005 Valencia. Ya se puede reservar la entrada en el calendario de Wine Gogh.



"Hay mucha emoción para abrir la nueva ubicación en Valencia", comenta Carol, una de las coordinadoras de Wine Gogh. "La ciudad es conocida por su vibrante cultura y esperamos que Wine Gogh se convierta en una parte integral de la comunidad artística de la ciudad".



Wine Gogh Valencia abre sus puertas para todo el mundo, desde principiantes hasta artistas experimentados tanto para adultos como niños. No importa la edad ni el talento que se tenga, solo importan las ganas de pasar un rato en buena compañía y disfrutar al máximo de esta experiencia. Todos salen orgullosos de su cuadro porque son cuadros pensados para pintar aunque no se tenga experiencia.



Además, Wine Gogh Valencia es una excelente opción para eventos de empresas y grupos, ya sean celebraciones de cumpleaños, despedidas de soltero/a, team building o cualquier ocasión especial. Con ellos se puede celebrar cualquier evento o festividad.



En Wine Gogh Valencia se tiene la oportunidad de divertirse con 2 tipos de experiencias:



• Wine Gogh Neón donde se pinta con pintura fluorescente en un ambiente mágico donde parece que se pinta con luz.



• Wine Gogh Classic, para los más tradicionales que quieran pintar con luz de día.



Y, por si fuera poco, ellos se encargan de todo. En Wine Gogh Valencia saben cómo celebrar un evento, solo se ha de contactar con ellos y se encargarán de absolutamente todo, desde el material hasta la limpieza. Solo se les ha de indicar el sitio, ya sea en un estudio, oficina o local y listo.



Se puede observar de primera mano todo lo que hacen en Wine Gogh. El 14 de abril es la gran inauguración de Wine Gogh Valencia en el popular barrio de Ruzafa, en Calle Matías Perelló 39, 46005 Valencia, una cita con Wine Gogh en Valencia.



