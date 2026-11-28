Accept celebra medio siglo de heavy metal en la Sala Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La "legendaria" banda alemana Accept ha ofrecido este viernes un concierto en la Sala Auditorio Roig Arena dentro de su gira 'Half a Century of Metal', una "ambiciosa" celebración con la que el grupo conmemora cinco décadas de trayectoria y reivindica su papel como una de las formaciones fundamentales en la historia del heavy metal europeo.

La velada ha arrancado con las actuaciones de los grupos suecos Enforcer y Dynazty, encargados de "preparar el terreno". Ambas formaciones han contribuido a crear el ambiente "perfecto" ante un público entregado que aguardaba la salida de Accept al escenario.

Fundada en Alemania en 1976, la banda ha protagonizado un recorrido por algunos de los temas más importantes de una trayectoria que ha servido de inspiración para generaciones de músicos de todo el mundo, según ha resaltado la organización en un comunicado.

Liderado por la "emblemática" voz de Mark Tornillo, el concierto ha arrancado con 'Metal Heart', 'Teutonic Terror' y 'Restless and Wild'. El concierto ha repasado temas como 'Princess of the Dawn', 'Love Child' o 'Neon Nights', para culminar con 'Fast As a Shark', 'Balls to The Wall' y 'Rebel'.