Ángela Navarro y Patricia Ayuste ganan los Premios Beatriu Civera de relatos breves por la igualdad - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoras Ángela Navarro Esteve y Patricia Ayuste Coronado han ganado los premios Beatriu Civera de relatos por la igualdad, que convoca el Ayuntamiento de València.

Ángela Navarro se ha proclamado ganadora en la modalidad de participantes de entre 18 y 30 años con el relato 'Aurora frente al mar', que cuenta una relación de violencia machista en el camino difícil de la libertad y la reconstrucción personal y con el simbolismo del mar como elección y esperanza de vida.

Por su lado , Patricia Ayuste ha ganado en la modalidad de participantes de más de 31 años con el relato 'Las siete de Edimburgo', que recrea la lucha de siete mujeres para acceder a los estudios de Medicina en una sociedad que les niega el derecho a la educación, un relato de aquellas que se atrevieron a desafiar las barreras de la época y abrieron caminos a las generaciones futuras.

Los dos trabajos ganadores, junto a otros diez elegidos por el jurado, serán publicados por el Ayuntamiento de València.

Los premios Beatriu Civera, recuerda el consistorio en un comunicado, premian la redacción de un relato breve, original, inédito y no galardonado en concursos anteriores, cuyo contenido trata sobre la superación de los estereotipos asignados a las mujeres y su empoderamiento, la visibilización de figuras femeninas referentes, la presencia de mujeres en ámbitos masculinitzados y los obstáculos que deben superar a lo largo de su trayectoria vital. Cada una de las ganadoras recibirá 1.500 euros.

Este año el certamen cumple diez años y se han presentado 59 relatos, 13 de los cuales están escritos en valenciano y el resto, en castellano. En total, se han presentado 13 relatos a la modalidad para participantes de entre 18 y 30 años y 46 para personas de más de 31 años.