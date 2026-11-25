Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España (imagen de archivo) - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha subrayado este miércoles en València que la prórroga del impuesto a la banca y la rebaja del IRPF para los autónomos son medidas que era "necesario tomar ahora".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios antes de participar en un diálogo sobre financiación autonómica, preguntado por las nuevas medidas económicas del Gobierno y el hecho de que la Comisión Europea haya advertido a España de que se expone a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo en 2027 si los datos definitivos de cierre de este ejercicio confirman que el crecimiento del gasto público ha superado los límites acordados con Bruselas para garantizar la reducción progresiva de la deuda.

Arcadi España ha señalado que en el paquete de medidas aprobado este martes contiene "dos que son necesarias tomar ahora". "El impuesto para la banca vencía el 1 de enero del año que viene y, si no se tomaba una decisión, decaía", ha recordado.

"Se ha tomado la decisión, son 1.400 millones para un grupo empresarial, en este caso los bancos, que tiene más de 35.000 millones de euros de beneficios y es un esfuerzo adicional que es necesario para aplicarlo a políticas de vivienda", ha expuesto el titular de Hacienda.

El ministro también ha destacado "las medidas tomadas para los autónomos, 2,6 millones de autónomos que van a ver rebajada su IRPF con la subida de las deducciones y que van a permitir también que hagan frente mejor a ese encarecimiento de los costes que ha provocado la guerra en Ormuz, así como simplificarles también administrativamente de pasar de cuatro si así lo desean porque es voluntario de cuatro declaraciones del IVA al año a sólo una".