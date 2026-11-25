Manuel Ortiz Babiloni - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 25 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura (IVC), retomará esta semana su programación musical con dos propuestas de diferentes estilos en dos espacios del recinto: Michel Cloup y Manuel Ortiz Babiloni.

El miércoles 25 de noviembre, a las 20.00 horas, con entrada libre, el festival Sons ofrecerá en la terraza interior del Auditori el concierto de Michel Cloup, músico y compositor de Toulouse. Cloup explora estilos como el minimalismo rock, el 'kraut' y el 'post-punk'. Su música, que experimenta con ruido y elementos bucólicos, se enmarca en la escena independiente europea.

El viernes 27 de noviembre, a las 19.30 horas, la Sala Simfònica acogerá el recital del pianista Manuel Ortiz Babiloni. El artista castellonense, descendiente de una saga de músicos, interpretará un programa con obras representativas del repertorio para piano de los siglos XIX y XX. De la profundidad expresiva de Beethoven al universo sonoro de Debussy, el misticismo de Scriabin y la fuerza rítmica de Falla, el concierto ofrece un recorrido por algunos de los lenguajes más significativos de la literatura pianística.

Además, como previa al concierto del viernes, tendrá lugar una nueva entrega de la Bienvenida Musical en el vestíbulo del Auditori, donde los jóvenes músicos del Conservatorio Superior de Música de Castellón darán la bienvenida al público asistente con programas relacionados con el concierto que verán a continuación.