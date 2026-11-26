Imagen 'Micro Obert' - AVEET

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET) pone en marcha una nueva edición de la iniciativa 'Micro Obert Teatral', un "particular banco de pruebas escénico".

La propuesta, que cuenta con el apoyo del área de Teatro de la Diputació de València, del Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Valencia y de la Fundación SGAE, celebra a lo largo de la temporada teatral tres sesiones.

En lugar de la intimidad de un laboratorio, el test se realiza sobre un escenario, frente a los espectadores y espectadoras. Un "riesgo añadido, aunque también se puede ver como una valiosa fuente de información" para los autores y autoras de la AVEET, así como para el alumnado de interpretación y dirección de escena de la ESAD (Escola Superior d'Art Dramàtic) que participan, destaca la organización en un comunicado.

El próximo 1 de diciembre a las 19 h en el Artea Espai será la primera de las sesiones de esta iniciativa que la AVEET celebra por tercer año consecutivo y que se completará el 17 de febrero y 28 de abril de 2027 en Volander.

El acceso está abierto al público con un precio de 3 euros para disfrutar de una primera cata del potencial escénico de las obras y de los profesionales de las artes escénicas que participan.

"Con esta actividad buscamos crear un lugar de encuentro entre los miembros de la asociación, que los dramaturgos y dramaturgas puedan ver lo que están trabajando sus compañeros e intercambiar opiniones", explica Rocío Chico, miembro de la junta directiva de la AVEET y coordinadora de la iniciativa, quien también subraya la oportunidad de comprobar cómo suenan los textos al ser interpretados y dirigidos por otros profesionales de la escena.

"El teatro es un trabajo en equipo y aquí entran a colaborar otras sensibilidades que nos pueden dar muchas pistas de si funciona lo que estamos escribiendo", argumenta Chico en referencia a nuevas estrategias dramatúrgicas o a temáticas sobre las que pueden surgir dudas durante el proceso de escritura.

La forma de participar es sencilla. En cuanto a la autoría, se abrió una convocatoria a la que se presentaron miembros de la AVEET con un proyecto completo o en proceso y se seleccionaron por sorteo 4 para cada una de las tres sesiones que van a celebrarse a lo largo de la temporada. Tenían que ser libretos inéditos y nunca representados, con una extensión de 1.200 a 2.000 palabras y con una duración máxima de 15 minutos. La temática era libre y se podían aportar elementos mínimos para arropar la puesta en escena en formato de lectura dramatizada (4 piezas de atrezzo, algunas músicas...).

Por otro lado, la AVEET ha invitado al alumnado de interpretación y dirección de escena de la ESAD a inscribirse en la actividad y el funcionamiento ha sido parecido: si el número de candidatos superaba las necesidades de las tres sesiones de la temporada, pasaban a bolsa. La asociación ha asignado los equipos artísticos para cada texto seleccionado y esos equipos reciben el texto con 10 días de antelación para ir familiarizándose con él.

En la jornada del 'Micro Obert Teatral' solo disponen de media hora para trabajar juntos directores y directoras de escena con los intérpretes y autores. Después se hace un pase técnico para integrar las músicas, efectos sonoros o diseños mínimos de luz para la lectura dramatizada. Y se abre el telón, casi como un salto al vacío o una acrobacia sin red, para poner a prueba junto a los textos, la interpretación y dirección de escena de cada uno de los cuatro proyectos que participan.

PARTICIPANTES

El 1 de diciembre intervendrán Alba Soto, David Marcam, Begoña Marqués y Ana Mezquita en la vertiente de interpretación, mientras que la dirección de escena estará a cargo de Wanda Bellanza y Miguel Ferrando Rocher.

En cuanto a los textos, el público podrá disfrutar de 'La Chica', de Rocío Chico, una pieza que se centra en la fragilidad de la vida contemporánea, la pérdida de una red de apoyo social como una muerte tan real como la física. Alexander Lemus habla en 'Botas' de las ideologías ultra y de su proceso de captación mediante la violencia, pero también buscando las vulnerabilidades. 'De Ocell Groc' se podrá ver el primer acto de esta obra de Manuel Molins que presenta la confrontación de dos mundos y de dos generaciones para defender la libertad, incluso para equivocarse, perder dinero o la vida.

Por último, un extracto de 'Las traidoras', de Isabel Requena. muestra la sororidad de un grupo de mujeres hermanadas en la lucha en un texto metateatral que aborda la dicotomía entre violencia y utopía.

AVEET subraya que, "al contrario de la rivalidad que fomentan los talent shows, tan populares en televisión, los 'Micro Obert Teatral' de tratan de fomentar la colaboración".

Después de cada representación, se dejan 10 minutos para que los asistentes aporten su experiencia sobre la lectura dramatizada que acaban de ver. El objetivo es ayudar al autor o autora, enriquecer con esa mirada externa el trabajo de la escritura, que puede ser bastante solitario.