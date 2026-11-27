Berklee Ensemble - BERKLEE

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Berklee Valencia presentará los próximos miércoles y jueves, 2 y 3 de diciembre, una nueva edición de su ciclo de conciertos Berklee Ensemble Nights en el auditorio de CaixaForum València.

Estas dos veladas estarán protagonizadas por estudiantes del programa de máster en músicas actuales, que compartirán el resultado de su trabajo durante el semestre de otoño, según ha informado la organización en un comunicado.

El programa ofrecerá un viaje sonoro que combina la pasión del flamenco, la energía del jazz contemporáneo, los ritmos de la música de América del Sur y los sonidos del Mediterráneo, reflejando la diversidad y creatividad de la comunidad internacional de Berklee Valencia.

El miércoles, 2 de diciembre, el público podrá disfrutar de dos propuestas que exploran las raíces y la fusión de distintas tradiciones musicales: el Flamenco Ensemble, dirigido por el pianista y compositor Alex Conde, y el Mediterranean Fusion Ensemble, bajo la dirección del saxofonista Perico Sambeat.

El jueves, 3 de diciembre, podremos disfrutar de la música de América del Sur y el jazz contemporáneo. La velada incluirá las actuaciones del ensemble South American Music, dirigido por el violinista y compositor uruguayo Federico Nathan, y Contemporary Jazz with Vocalists, liderado por la cantante y compositora Viktorija Pilatovic.

Ambos conciertos ofrecerán al público la oportunidad de descubrir el talento y la creatividad de los estudiantes de Berklee Valencia a través de interpretaciones que conectan diferentes culturas, estilos e influencias musicales. Una muestra del carácter multicultural del campus, donde conviven músicos de todo el mundo y distintas perspectivas artísticas.

Las entradas para los conciertos del 2 y 3 de diciembre ya están disponibles a través de Eventbrite. Toda la programación de Berklee Valencia puede consultarse en su página web.