Bomberos revisan la fachada del Mercado Central tras desprenderse por oxidación el esmalte de unos azulejos - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han revisado en la mañana de este viernes una parte de la fachada del Mercado Central de València tras el desprendimiento del esmalte cerámico de unos azulejos de la cubierta. Según han podido comprobar los profesionales, la causa ha sido la oxidación. Los efectivos han saneado esta pequeña zona y tras la revisión han concluido que "no reviste ningún peligro", recalcan fuentes del Ayuntamiento.

Las mismas fuentes subrayan que el consistorio llevó ayer a la mesa de contratación la propuesta de adjudicación para acometer las obras de limpieza, conservación, restauración y mantenimiento de la fachada, las cúpulas y los lucernarios. La actuación contempla un presupuesto de 817.953,48 euros, IVA incluido.

El proyecto permitirá acometer una limpieza integral de distintos elementos exteriores del mercado, además de reparar o sustituir aquellos componentes que presenten desperfectos.

El proyecto, recuerdan, "busca recuperar progresivamente el aspecto del edificio y devolver visibilidad a elementos ornamentales que, con el paso del tiempo, han perdido parte de su apariencia original".

Una de las actuaciones "más destacadas" será la recuperación de los colores de la Reial Senyera y de los escudos de la ciudad presentes en las vidrieras, además de la limpieza de la piedra de las fachadas.