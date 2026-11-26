Maquetas del Perseverance, Ingenuity y meteorito real de Marte en la exposición 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?' - FUNDACIÓN "LA CAIXA"

VALENCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum València proyecta "futuros posibles" una exposición que trata de la vida más allá de la Tierra. Desde el rigor científico, 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?' acerca la ciencia a la sociedad en un recorrido que investiga si estamos solos en el universo con actividades didácticas en la selección.

La muestra, que podrá verse del 27 de noviembre al 5 de abril de 2027, ha sido presentada este jueves en una rueda de prensa en la que ha estado la astrofísica e investigadora Montserrat Villar y el director de CaixaForum València, Álvaro Borrás.

'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?' realiza un recorrido que transita por cuestiones como nuestro lugar en el cosmos, el significado del concepto de vida o la forma en que la literatura y el cine han construido un imaginario colectivo sobre los extraterrestres. Por ello, construye un relato cuyos objetivos son despejar algunas dudas mediante la divulgación del conocimiento científico existente

Villar ha destacado que la "esencia" de la investigación es "entender cómo apareció la vida en la Tierra, cómo se distribuyó por el planeta, cómo evolucionó para llegar a la diversidad inmensa que hoy existe y utilizar todo ese conocimiento para proyectar estrategias y expectativas acerca de la posible existencia de vida en otros mundos", ha dicho.

Para ver la muestra, la investigadora ha indicado que hay que "romper las ideas preconcebidas" sobre la vida inteligente, porque con esta exposición los científicos no descubren la vida fuera de la Tierra, porque "no hay ninguna evidencia de existencia de vida que no sea la nuestra", pero sí que muestra "todo lo que no sabemos" de una manera "inspiradora y emotiva".

LA POSIBILIDAD DE "OTROS MUNDOS"

Aunque "la ciencia es la protagonista de la selección, ha señalado que no han querido "dejar la idea" de si era posible "que hubiera otros mundos habitados". "Para plantearnos la existencia de la búsqueda de vida en otros mundos, tenemos que entender qué es la vida, y por eso hay un contenido muy importante también desde la parte de la biología que aborda las cuestiones sobre la vida en la Tierra", ha sostenido.

La astrofísica ha hablado de que lo que querían descubrir primero era "lo que había en la Tierra", porque están convencidos de que "existe, aunque no es vida inteligente, y es más sencilla", por ello la muestra argumenta acerca de "conceptos, cuestiones y provocaciones sobre este tema desde una manera que nunca antes nos han contado", ha dicho.

Por su parte, el director de CaixaForum València ha explicado que la exposición "no da una respuesta concreta sobre si hay vida fuera de la Tierra" pero "desde el rigor científico", aspira a responder preguntas sobre qué entendemos por vida" o "cuál es el papel de la Tierra en el cosmos", con contenidos actuales y didácticos.

Los objetivos de la muestra son "divulgar el conocimiento científico que tenemos hoy en día para poder intentar despejar esta duda", también "romper los tópicos" y "ofrecer a los visitantes la posibilidad de imaginar un mundo en el que no estuviéramos solos y que lo pudiéramos comparar con otras civilizaciones", ha dicho Borrás.

ENTENDER NUESTRO LUGAR EN EL COSMOS

La exposición empieza situando al espectador en el cosmos, porque entender el lugar del ser humano en él es lo que lleva a preguntarse si existe vida extraterrestre. A su vez, se plantea el debate filosófico entre los partidarios de la unicidad de la vida en la Tierra y los defensores de la existencia de otros mundos habitados.

La selección también plantea el modo en que los humanos hemos imaginado otros mundos y formas de vida alienígenas, y los hemos representado en el arte, el cine y la literatura, pero también explica que hay seres que habitan en lugares extremos de la Tierra y que parecen sacados de la ficción.

A través de la evidencia científica, la muestra presenta el estado actual de la investigación acerca de la vida en la Tierra, al mismo tiempo que plantea escenarios de futuro en el caso de que lleguemos a descubrir vida fuera de nuestro planeta.

La exposición dispone de diferentes actividades interactivas, como una mesa táctil para navegar por la galaxia, un módulo sobre la zona de habitabilidad circunestelar para comprender qué condiciones físicas se han de cumplir para que un planeta pueda albergar vida tal y como la conocemos, y tres módulos que permiten conocer las distintas técnicas existentes actualmente para detectar planetas extrasolares.

Asimismo, los visitantes podrán ponerse a prueba tratando de adivinar por su aspecto si algunos seres que se muestran en la exposición son seres terrestres reales o, por el contrario, extraterrestres de ficción.

Además, en el recorrido se proyectan cortes de películas como 'E.T., el extraterrestre, 'La Guerra de los mundos', 'Avatar' o 'El terror no tiene forma (The Blob)'. Y acaba con una proyección en la que los visitantes, rodeados de imágenes obtenidas en misiones de la NASA y la ESA, reflexionan sobre qué posibilidades hay de encontrar vida fuera de nuestro mundo y sobre cómo piensan que sería.

ACTIVIDADES EN LA MUESTRA

El director ha destacado las actividades para "enriquecer la experiencia" de los visitantes que ha preparado la organización. Un taller que sumerge a los participantes en el mundo del trabajo de un astronauta y realizarán algunos test de la Agencia Espacial Europea (ESA).

También ha puesto énfasis en la jornada familiar que harán el próximo 7 de diciembre, en la que la gente podrá visitar gratuitamente la exposición. Además, se ofrecerán sesiones del taller '¿Quién quiere ser astronauta?', las películas 'E.T., el extraterrestre' y los cortos de 'Creatividad de otros mundos', además de algunas sesiones de la visita familiar 'Pequeños exploradores espaciales'. También, otras actividades se organizarán durante estos meses de exposición, como cine, espacios de aprendizaje y visitas comentadas.

La idea de la selección nace de los asesores, a parte de Montserrat Villar, que es doctora en Ciencias Físicas, astrofísica e investigadora del Centro de Astrobiología (CAB) CSIC-INTA; también Eva Villaver Sobrino, doctora en Ciencias Físicas, astrofísica y profesora de investigación en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); Ester Lázaro Lázaro, doctora en Ciencias Biológicas, viróloga, bióloga molecular e investigadora del CAB CSIC-INTA; y Benjamín Montesinos Comino, doctor en Ciencias Físicas, astrofísico e investigador también del CAB CSIC-INTA.