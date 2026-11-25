La alcaldesa de València y número uno del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá, y la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Igualdad y número uno de la lista del PP al Senado por Valencia, Susana Camarero. - PPCV

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y número uno del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá, y la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Igualdad y número uno de la lista del PP al Senado por Valencia, Susana Camarero, han denunciado este miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los "graves fallos del sistema de pulseras antimaltrato" y han exigido una revisión integral de este mecanismo de protección.

"Este sistema hace aguas. Falla el dispositivo, fallan los protocolos y falla la coordinación con los agentes que deben proteger a las víctimas. Hay que volver a empezar y rehacerlo de nuevo", ha defendido Catalá.

Ambas dirigentes han mantenido un encuentro con técnicas que trabajan en entidades que luchan contra la violencia machista además de con una víctima --una mujer con tres hijos menores a su cargo-- que utiliza una de estas pulseras y que, según explican las 'populares', les ha relatado los problemas que ha experimentado durante los últimos meses por los fallos de los dispositivos.

"Es indignante comprobar cómo una mujer que se siente en riesgo, que tiene tres menores a su cargo, no entiende por qué tiene que ir con las maletas, desplazándose y huyendo de un agresor, mientras se encuentra tan desprotegida", ha reprochado Catalá.

La alcaldesa ha aseverado que escuchar este testimonio en primera persona ha supuesto "un golpe de realidad". "Una cosa es leer noticias sobre los problemas de las pulseras y otra muy distinta es escuchar a una mujer, como cualquiera de nosotras, que tiene hijos menores y que te cuenta cómo está viviendo esta situación. Ha sido tremendamente duro", ha afirmado.

Por su parte, Susana Camarero ha enfatizado que este año hay que lamentar el asesinato de seis mujeres y dos menores en la Comunitat Valenciana, así como 47 mujeres asesinadas en España. La vicepresidenta ha reafirmado "el compromiso de las administraciones gobernadas por el Partido Popular en la lucha contra la violencia machista" y ha insistido en que esta lacra exige "una respuesta firme y coordinada de toda la sociedad".

Camarero ha alertado de "los graves problemas" del sistema Cometa, entre ellos los fallos de geolocalización, las falsas alertas constantes y la falta de coordinación policial cuando se producen cambios de domicilio de las víctimas.

"Estamos hablando de dispositivos que tienen que proteger a las mujeres y que hoy las están dejando desprotegidas. Es un fallo completo del sistema", ha denunciado.

La vicepresidenta ha relatado a los medios cómo la víctima les ha explicado que "las alertas constantes de la pulsera provocan situaciones de angustia y ansiedad, incluso durante la noche, afectando también a sus hijos".

Asimismo, ha criticado que, tras trasladarse de provincia para proteger su vida y la de sus hijos, el sistema "no actualizó correctamente su ubicación, lo que dificultó la respuesta policial y judicial ante el incumplimiento de la orden de alejamiento".

Preguntadas por si la víctima les ha trasladado algún tipo de "inquietud" por un posible gobierno con Vox, Catalá ha comentado que no y que lo que la mujer ha narrado es que "se ha sentido que era tremendamente vulnerable y que cree que es un sistema fallido".

"Lo que lo que le pide al próximo Gobierno es que estos sistemas que, teóricamente, se establecen para las personas que tienen mayor riesgo, porque porque esta mujer tiene un riesgo importante, no pueden fallar. Lo único que pide es que las cosas funcionen", ha apostillado.

En este punto, Camarero ha instado a la candidata al Congreso por Valencia Pilar Bernabé "a que escuche de verdad a estas mujeres y conozca lo que están sufriendo". Además, ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "dejar desprotegidas a estas mujeres víctimas de violencia machista".

"Es el presidente que más abandonadas, más desprotegidas y más solas ha dejado a las mujeres. Es muy triste que un Gobierno que se llama feminista deje desprotegidas a las mujeres más vulnerables y que haya hecho tanto daño a la igualdad de oportunidades y a la lucha contra la violencia", ha considerado.

Por su parte, Catalá ha lamentado que el Ejecutivo haya "restado importancia" a los problemas en las pulseras antimaltrato y ha aseverado que "la protección de las mujeres de este país no puede seguir en manos de un Gobierno que no ha estado a la altura". "Necesitamos un Gobierno serio, responsable y comprometido, que ponga a las víctimas en el centro y garantice que los sistemas de protección funcionan de verdad", ha señalado.

"Hemos querido concentrar nuestra agenda y dedicarla exclusivamente a analizar la situación de la violencia sobre la mujer en nuestro país y detectar las cuestiones que más preocupan a las víctimas, hablar con las entidades y asociaciones que desarrollan un gran papel para trabajar con estas mujeres", ha afirmado Catalá.

En este sentido, ha remarcado: "Estamos absolutamente comprometidos en la erradicación de la violencia sobre la mujer. Nuestras administraciones están coordinadas y hemos trabajado y reforzado todos nuestros protocolos".

REFUERZO RECURSOS Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Por todo ello, ambas dirigentes han reivindicado las propuestas del Partido Popular y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para garantizar una "protección efectiva de las víctimas". Entre ellas, han aludido a "la necesidad de rehacer completamente el sistema de pulseras antimaltrato y situar su gestión bajo la dependencia del Ministerio del Interior, reforzando la coordinación y la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Catalá y Camarero han defendido "el refuerzo de los protocolos de actuación, la mejora de los dispositivos tecnológicos y una mayor implicación y colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar que ninguna víctima quede desprotegida".

Ambas candidatas también han abogado por la revisión y el endurecimiento de las penas en determinados supuestos de delitos sexuales, así como la revisión de la prisión permanente revisable para determinados casos de especial gravedad.