El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, y la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, María José Catalá, durante una reunión con representantes del sector cultural - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre, María José Catalá, ha pedido el voto de las mujeres valencianas para el PP "con independencia de las siglas y por encima de todo" porque este colectivo, según ha asegurado, es "determinante" y tiene "mucho que decir" de cara a la próxima cita electoral. "Creo que de verdad es el momento de dar un paso adelante", ha remarcado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras participar este lunes en València en una reunión con representantes del sector cultural, a la que también ha asistido el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper. Posteriormente, ambos tienen previsto dirigirse a Sagunt (Valencia) para mantener un encuentro con mujeres.

En este sentido, Catalá ha considerado "muy importante analizar lo que ha hecho el PSOE cuando ha hablado de la igualdad, cuando ha gobernado España y todo lo que no ha hecho por las mujeres víctimas de violencia de género, todo lo que no ha hecho por la dignificación de la mujer, todo lo que ha hecho por enturbiar el papel de la mujer". "Creo que las mujeres en este momento somos determinantes", ha señalado.

Por ello, ha hecho "un llamamiento a todas las mujeres valencianas para que sean valientes y para que voten al PP" este 29N. "Creo que lo que ha pasado en esta legislatura como mujer me siento indignada, siento que la política no puede ser así, que los ministros no pueden ir con prostitutas a los ministerios, que no se puede abandonar a las mujeres víctimas de violencia de género con pulseras antimaltrato que no funcionen", ha repasado.

"No se nos puede engañar después diciendo que eso es un 'fake' cuando se ha demostrado que no lo era. Y luego no se puede ir dando elecciones de igualdad cuando la gestión de igualdad del Partido Socialista ha sido nefasta", ha agregado María José Catalá.

Precisamente, el líder nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante el mitin celebrado en la Plaza de Toros de València el pasado sábado, ya pidió el voto para las mujeres, una apelación que hizo por primera vez en campaña electoral, aludiendo a "los machistas" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Prohibidos los machistas incompetentes y corruptos de estos ocho años de sanchismo", aseveró.