Archivo - El Centre del Carme ofrece un concierto inspirado en las visiones musicales de Segrelles con el pianista Josué Vergara y el guitarrista Jorge Lario - CCCC - Archivo

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ofrece este sábado por la tarde un concierto inspirado en las visiones musicales de Segrelles con el pianista y compositor de cine Josué Vergara y el guitarrista Jorge Lario.

El concierto transforma el universo pictórico del artista valenciano en una experiencia musical, en el entorno de su exposición 'José Segrelles. El pintor fantástico', que acoge la Sala Dormitorio, detalla Cultura de la Generalitat.

Su comisario, José Enrique Segrelles, señala que una de las principales facetas que muestra la exposición son sus visiones musicales: "Nadie como él ha sabido dar color a las sinfonías".

La muestra, que se puede visitar hasta enero, reúne una selección de la producción fantástica del artista que hace un siglo alcanzó reconocimiento internacional y que sigue siendo un referente para numerosos ilustradores y cineastas contemporáneos.

Sus interpretaciones visuales de las composiciones de Beethoven o Wagner llegaron a publicarse en destacados magacines británicos y norteamericanos. The New York Times dedicó una página completa, en su edición del 1 de enero de 1928, a las visiones musicales del artista valenciano.

En el concierto, con dos pases gratuitos a las 17 y a las 19 horas, los dos músicos valencianos plantean un diálogo improvisado entre pintura y sonido con la fusión de piano, guitarras y música electrónica, dando lugar a una creación sonora abierta, experimental e irrepetible.

Josué Vergara, compositor de música para cine y audiovisual, es autor de la banda sonora original del documental 'Segrelles. Ilustrador Universal'. En esta ocasión, asegura que, lejos de plantearse como un recital convencional, el espectáculo propone una nueva lectura musical que explora las posibilidades expresivas de la interpretación en directo y el diálogo entre el piano y la guitarra eléctrica.

Se trata, explica el compositor, de una apuesta deliberadamente vanguardista y arriesgada, en sintonía con el carácter imaginativo, innovador y transgresor del propio Segrelles.

A partir de las composiciones creadas por Vergara, piano y guitarra van construyendo un paisaje sonoro en constante transformación. La combinación de elementos acústicos, eléctricos y electrónicos permite transitar por diferentes texturas, intensidades y atmósferas, en un encuentro entre la música cinematográfica, la experimentación sonora y la improvisación.

JOSUÉ VERGARA, LA EMOCIÓN COMO LENGUAJE MUSICAL

Josué Vergara es compositor especializado en música para cine y audiovisual. Su trabajo se caracteriza por una búsqueda constante de identidad sonora, en la que conviven la escritura sinfónica, la electrónica, las influencias étnicas y los lenguajes contemporáneos.

Ha compuesto bandas sonoras para cine como 'Superhéroes', Hollywood Music in Media Award de Los Ángeles y Premio Jerry Goldsmith del Festival de Cine de Málaga, y 'Out of the Blue', Premio de la Música para el Audiovisual Español en 2022 y mejor música original en Fimucinema, así como para los documentales valencianos 'Segrelles. Ilustrador Universal', 'Pinazo. Notas y pensamientos', 'Montesinos. Las otras caras del mito' y 'Equipo Crónica. Arte de trinchera'.

Su trabajo también ha sido distinguido con premios internacionales como Global Music Awards, Akademia Music Awards y Crystal Pine, consolidando una trayectoria que combina la composición cinematográfica con la exploración de nuevos territorios musicales.

JORGE LARIO, ENTRE EL ROCK, LA GUITARRA Y LA EXPERIMENTACIÓN

Conocido por ser uno de los fundadores del grupo de rock Revólver a finales de los 80 y girar junto a Carlos Goñi, el guitarrista, productor y director musical valenciano cuenta con una dilatada trayectoria en el panorama musical español.

Su actividad como músico se complementa con una importante labor como productor, arreglista y docente. Es fundador y director de L'Espai Musical, en València, donde dirige el departamento de guitarra moderna.

Lario también ha desarrollado una intensa actividad pedagógica a través de cursos, demostraciones y clases magistrales especializadas en guitarra eléctrica, armonía e improvisación.