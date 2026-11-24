Iniciativa 'Nadal de No Ficció' - GVA

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acogerá el próximo 9 de diciembre la iniciativa 'Nadal de No Ficció' del festival DocsValencia, una propuesta que "devuelve a la gran pantalla los siete cortometrajes documentales valencianos premiados por el certamen desde el año 2017".

Con el apoyo del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), DocsValencia clausura su décimo aniversario con una sesión especial que incluirá la presentación de las obras proyectadas y un coloquio posterior con sus directores.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha señalado la importancia de potenciar el documentalismo valenciano y apoyar iniciativas como la de DocsValencia, "que ha demostrado su solidez y compromiso con el audiovisual en la Comunitat Valenciana tras diez años reconociendo el trabajo de sus profesionales".

Por su parte, el director de DocsValencia, Pau Montagud, ha explicado que 'Nadal de No Ficció' programa los cortometrajes valencianos reconocidos por el festival durante su primera década de existencia, "poniendo siempre el foco en el documentalismo local, fomentándolo y visibilizándolo".

De este modo, el certamen reunirá en una única jornada diez años de cine de no ficción realizado en la Comunitat Valenciana. Los directores y las directoras presentarán sus películas y, al terminar las proyecciones, participarán en un coloquio con el público para conversar sobre el proceso de creación de las obras y su recorrido desde su paso por el festival.

La programación de 'Nadal de No Ficció' reúne los siete títulos galardonados como mejor cortometraje valenciano en las distintas ediciones de DocsValencia: 'El cuarto reino' (2017), de Adán Aliaga y Alex Lora; 'Savis de l'horta' (2018), de David Segarra; 'Thangam' (2019), de Sarai Ramírez-Payá; 'Hardcore' (2023), de Adán Aliaga; 'El convenio y la máquina' (2024), de Vic Pereiró; 'Este es el diario no tan secreto de Raquel' (2025), de Raquel Agea Ramos; y 'No als poalets' (2026), de Laura García Andreu.

'El cuarto reino', de Adán Aliaga y Alex Lora, se adentra en un centro de acogida para personas desamparadas que puede leerse también como una respuesta al fracaso del progreso.

'Hardcore', también de Aliga, constituye el retrato de Rafa, que vive postrado en su cama junto a su madre, que lo cuida, y que, ante unos dolores ya insoportables, piensa seriamente en la muerte.

LOS ÚLTIMOS SABIOS

'Savis de l'horta', de David Segarra, busca a los últimos sabios en un mundo confuso y en crisis, y los encuentra donde menos se esperaba: entre los viejos labradores y labradoras.

'Thangam', de Sarai Ramírez-Payá, una coproducción entre España, Dinamarca e India, acompaña a un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que ha creado en la India una comunidad en la que conviven, aprenden y trabajan por el bien común.

En 'El convenio y la máquina', Vic Pereiró cuenta cómo el proceso industrial desmembró la conciencia de clase y cómo un proceso personal la trajo de vuelta.

En clave autobiográfica, Raquel Agea Ramos relee los diarios que escribió en la adolescencia y descubre que sólo hablaba de chicos en 'Este es el diario no tan secreto de Raquel'.

La sesión concluirá con la proyección del documental 'No als poalets', de Laura García Andreu, premiado en la última edición de DocsValencia. La directora aborda el fenómeno de la polarización a través la división creada en un pueblo por unos inofensivos cubos para reciclar, denominados 'els poalets'. Las pancartas y pintadas de 'No als poalets' llenan balcones y calles mientras empieza la cuenta atrás para unas elecciones que decidirán si la polarización acaba cambiando el destino del municipio.