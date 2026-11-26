'Al Final De Las Cosas' En El Rialto - GVA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Rialto de València pone en cartel, los próximos días 28 y 29 de noviembre, la obra 'Al final de las cosas', una producción del Centro Dramático Nacional, Noemi Rodríguez y Barco Pirata, escrita y dirigida por Noemi Rodríguez.

La propia autora interpreta la pieza junto a Alejandro Jato. Según la compañía, se trata de "una obra irreverente, brutal y divertida donde la caída es también una forma de ascender".

'Al final de las cosas' retrata el instante de delirio en el que una pareja arriesga todo lo que conoce para no morir bajo distintas formas de renuncia, miedo y sacrificio. Lo que comienza como un cuento de una noche de verano desemboca en una promesa imposible de cumplir y en el derrumbe de una forma de vida. De ese colapso nace un territorio frágil: un tiempo donde lo conocido ya no sirve y lo nuevo aún no ha tomado forma, explica la Conselleria de Cultura en un comunicado.

Sobre el texto, la autora reconoce la fascinación que le produce la pérdida: "No el final en sí, sino ese tiempo raro que se abre cuando algo ya está fallando y, sin embargo, todavía insiste. Me obsesiona ese momento difícil de nombrar en el que algo comienza a pedir un gesto sin revelar todavía cuál. Cuando nada ha ocurrido del todo, pero ya no es posible seguir igual. Ahí aparece una tensión que me resulta profundamente teatral: la convivencia entre el deseo de quedarse y la necesidad de partir".

Noemí Rodríguez es una de las creadoras más relevantes del panorama teatral contemporáneo, reconocida como directora de escena, dramaturga, actriz y pedagoga. Galardonada con el Premio Ojo Crítico de Teatro 2019 por su trayectoria en Teatro En Vilo y formada entre Galicia y Londres, ha desarrollado su carrera a nivel internacional y ha colaborado con instituciones de referencia como el Centro Dramático Nacional, el Centro Dramático Galego o el Teatro de la Abadía. Es autora de trece textos dramáticos, entre los que destacan obras multipremiadas como 'Interrupted', 'Generación Why', 'Man Up' y 'Hoy Puede Ser Mi Gran Noche'.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Rialto y a través de la página web del Institut Valencià de Cultura.

TALLER 'HAZ LO TUYO'

Coincidiendo con las representaciones, la Dirección Adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura ha organizado el taller de interpretación y creación 'Haz lo tuyo', impartido por Noemi Rodríguez, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, de 09.00 a 14.00 horas, en Espai LaGranja.

Dirigido a actores, directores y dramaturgos interesados en la interpretación y creación escénica, el taller propone revitalizar el deseo creador y desarrollar la imaginación, el juego y la intuición artística a través de la exploración de nuevas formas de creación escénica.

La actividad se plantea como un espacio de investigación y experimentación colectiva en el que abordar las relaciones entre dirección, dramaturgia e interpretación, explorar distintas técnicas creativas más allá del texto y poner en práctica herramientas de composición para desarrollar una pieza propia.

El proceso invita a cada participante a reconocer su universo creativo y su poética escénica, investigando las posibilidades expresivas del cuerpo, la palabra, el movimiento, el espacio, el ritmo, la imagen y la emoción, así como su relación con el contexto y el entorno que nos rodea.