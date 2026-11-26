Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé rachas muy fuertes de viento del noroeste en el norte de Castellón durante la primera mitad del día.

Por su parte, las temperaturas no anotarán muchos cambios, salvo un descenso de las mínimas en Valencia y Alicante.

Respecto al viento, será ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el norte de Castellón durante la primera mitad del día; por la tarde tenderá a amainar en general.