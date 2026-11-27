Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un descenso de las temperaturas mínimas.

Además, para esta jornada no se descarta algún banco de niebla local en el interior de Valencia a primera hora de la mañana.

Por su parte, las temperaturas máximas anotarán un ascenso en el interior de la mitad norte de la autonomía y no habrá muchos cambios en el resto. Se esperan heladas débiles localmente en puntos del interior.

Así mismo, habrá viento flojo de componente oeste, con intervalos de noroeste moderado en el interior norte de Castellón y el sur de Alicante la primera mitad del día; en el litoral habrá un intervalo de componente sur por la tarde.