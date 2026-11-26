Claudia Pastomás transforma en Rambleta mobiliario y restos de producción en "memoria industrial valenciana" - REMITIDA RAMBLETA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València inaugura la exposición 'Continuidad lineal', de la artista Claudia Pastomás, proyecto ganador de la XIII edición de la Beca de Producción e Investigación Artística que impulsa el centro.

La muestra, que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 26 de enero de 2027, recupera la técnica tradicional del curvado de madera, vinculada a la historia industrial valenciana y relegada, como tantas otras técnicas de ebanistería, por la mecanización de los procesos de producción.

A partir de fragmentos de mobiliario, piezas de madera curvada y restos de producción, Pastomás construye una instalación en la que los objetos se desprenden de su función original. Mediante ensamblajes y sistemas de tensión, la artista reconfigura estos materiales para generar nuevas formas y relaciones entre ellos, explica el centro cultural en un comunicado.

El proyecto, subrayan, "pone en valor las imperfecciones y las huellas del trabajo manual, al tiempo que explora las tensiones entre tradición e industrialización, memoria y obsolescencia".

Graduada en Bellas Artes y con un Máster en Producción Artística por la Universitat Politècnica de València, Claudia Pastomás centra su investigación artística en la cultura material y los sistemas tradicionales de fabricación del mueble.

Recientemente, ha sido seleccionada en la XXVII edición de Generaciones de La Casa Encendida y ha obtenido el Premio Residencia Collegium Museum y el Premio 'Best Emerging Artist', otorgado por Mango. Entre sus exposiciones destaca 'Repols', presentada en el marco de la convocatoria Sala d'Arcs de la Fundación Chirivella Soriano.

NUEVA EDICIÓN

Coincidiendo con la inauguración de 'Continuidad lineal', Rambleta anuncia una nueva edición de su Beca de Producción e Investigación Artística. El plazo de presentación de proyectos estará abierto del 15 de diciembre de 2026 al 15 de febrero de 2027. La beca conlleva una dotación económica de 6.000 euros, así como su exhibición y difusión.

Con esta iniciativa, Rambleta busca impulsar la creación contemporánea y facilitar la profesionalización de los artistas mediante el desarrollo de proyectos que planteen una reflexión crítica sobre el hecho expositivo, a través de instalaciones, intervenciones o acciones concebidas específicamente para el espacio.