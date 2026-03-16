Colectivos de artes escénicas trasladan a Cultura que sus problemas "se agravan" y reclaman medidas

Imagen de recurso de representación teatral - REMITIDA COMUNICACIÓ ARTS ESCÈNIQUES

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de artes escénicas valencianas han remitido un nuevo escrito a la Conselleria de Cultura en el "vuelven a advertir de la situación de deriva que vive el sector, donde los problemas cada vez se agravan más, sin que se adopte ninguna medida que mitigue la difícil situación en la que viven los profesionales y las empresas de las artes escénicas valencianas".

Estos colectivos se declaran, en un comunicado, "con una sensación de desesperanza y exhaustos por la dejadez y los cambios erráticos sin consenso por parte de la Conselleria de Cultura que dirige Carmen Ortí".

Las asociaciones señalan que esta "situación crítica ya fue trasmitida personalmente a la consellera por parte de representantes de las diferentes asociaciones profesionales el pasado 10 de febrero". "Un mes después de este primer encuentro se ha vuelto a exponer mediante un escrito enviado esta semana a la máxima responsable de la cultura valenciana todos los problemas acuciantes que deben ser abordados de manera urgente", agregan.

Las entidades consideran que han tenido "mucha paciencia, especialmente ante una situación de recorte presupuestario de un 11% respecto el año 2024 y tres relevos al frente de la Conselleria de Cultura".

"Estos cambios, lejos de solucionar los problemas del sector, los han agravado, desoyendo a las asociaciones profesionales que en todo momento han mostrado una disposición a la colaboración y el diálogo que no se ha dado, aunque se haya intentado proyectar a la opinión pública el falso mensaje de que los cambios han sido consensuados con los profesionales de las artes escénicas", advierten.

En su opinión, "la realidad es que se han desmantelado progresivamente todas las políticas que hasta ahora sostenían el funcionamiento vertebral del ecosistema escénico valenciano, sin ni tan siquiera proponer una alternativa viable e ignorando las propuestas del sector".

Las 11 asociaciones principales de las artes escénicas valencianas denuncian también "los cambios erráticos y retrasos insostenibles en las convocatorias de ayudas al sector, así como un acoso continuo en la fase de justificación, pidiendo documentación sobredimensionada, aleatoria y en unos plazos inasumibles e ilegales con una clara intención de desincentivar a los profesionales a continuar optando a las ayudas".

Otro de los aspectos que se denuncia es "la imposición de un modelo fallido de Circuit Cultural Valencià, que está impidiendo de hecho la programación continuada en los municipios valencianos, abocando por ello a la ciudadanía a tener acceso a la cultura solo en el último cuatrimestre del año, como también ocurre con desempeño de su trabajo a los profesionales culturales".

"Este modelo --prosiguen-- en ningún momento ha sido consensuado con el sector, quien sí que ha ofrecido una nueva opción que se ajuste a las necesidades reales y cuente con la garantía legal oportuna".

A esta "grave" situación se le añade "la falta de personal en el Institut Valencià de Cultura, reconocida por la propia conselleria, y que supone una falta de atención y retraso en cualquier gestión con el principal organismo cultural valenciano".

Además, apuntan, " el director general del IVC ordenó el pago de más de 200.000 euros en mayo de 2025 a la empresa Tragsa para evitar el colapso en la gestión del Circuit y el programa de subvenciones, mientras reduce la partida de personal en un 30%".

"La disminución drástica de la programación en los centros públicos de exhibición, con menos días y menos producción valenciana y en valenciano, así como la importante reducción de la programación de circo, danza y artes de calle, son otros ejemplos de la complicada situación que sufre el sector, que se repite también en la formación con el abandono de las enseñanzas superiores de Arte Dramático y Danza sin una respuesta clara sobre su futuro", alertan.

Desde el sector de las artes escénicas también se lamenta "el abandono del Centro de Documentación Escénica, sometido a recortes del 40% en su presupuesto y al cierre efectivo por falta de personal durante un año entero, paralizando la actualización de fondos documentales y bases de datos, así como los programas de investigación y edición".

"Y por si no fueran pocos los diferentes problemas graves que se sufren en la actualidad, se añade la importantísima reducción del presupuesto de la principal feria profesional de la artes escénicas, como es la Mostra de Alcoi, auténtica plataforma de empresas y profesionales de las artes escénicas y que cuenta con 36 años de historia", lamentan.

Por último, y como "ejemplo más de la poca sensibilidad" en la gestión cultural valenciana por parte del gobierno autonómico, la eliminación de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas en 2025, impide dar visibilidad y reconocer el trabajo de los profesionales escénicos, así como incentivar la circulación de la producción escénica fuera y dentro de la Comunidad Valenciana, como bien reflejaban sus bases.

El escrito está suscrito por el sindicato de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV), la Asociación de Escritoras y Escritores Teatrales (AVEET), la asociación de empresas de artes escénicas (Avetid), Asociación de creadores de artes escénicas (Comitè Escéniques), Asociación valenciana de distribuidoras y distribuidores profesionales de artes escénicas y música (ADVAEM), Asociación de profesionales del circo (APCCV), Asociación Valenciana de Empresas de Danza (AVED), Asociación de Profesionales de Danza (APDCV), Profesionales de las Artes Escénicas de las comarcas de Castellón (Proart), Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura (Gestió Cultural) y la Federación de Espacios Teatrales Independientes (FETI).